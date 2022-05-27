Как быстро избавиться от мокрицы в квартире или доме: химия и народные средства

Мокрицы – ракообразные, любящие места с повышенной влажностью. К сожалению, эти организмы все чаще можно встретить в доме и такое соседство совсем не привлекает. Читайте в материале ТСН, чем вывести мокрицы.
Мокрицы бывают бурого или темно-серого цвета. Снаружи их тело покрыто хитинообразным панцирем, имеет вид кольчуги, состоящей из отдельных чешуек. Именно по этой особенности мокрицу легко узнать. Она быстро передвигается, несмотря на небольшие размеры. Находясь в квартире или доме, мокрицы ведут довольно потаенную жизнь, проявляют активность ночью. Днем скрывается в темных и влажных местах. Продолжительность жизни – примерно один год. Размножаются отложением яиц в летний период.
Откуда мокрица появляется в доме или квартире
Именно повышенная влажность является благоприятными условиями для существования мокрицы в доме. Они любят селиться в ванной комнате, в кухне, а также там, где хранятся влажные вещи (тряпки, ткани). Но есть и другие причины:
- большое количество мусора – темные недоступные места, где можно поживиться остатками продуктов больше всего любят мокрицы, а потому их чрезвычайно привлекают ведра для компоста, мусорники с подгнившими овощами и фруктами;
- влажные горшки с комнатными растениями – естественной средой обитания мокрицы является земля, а потому влажность в горшке им очень нравится (попасть в дом они могут с грунтом или когда растения выставляют во дворе летом);
- протекающие трубы, сырость – это может быть не только подвальное, но и жилое помещение;
- большое количество элементов из натуральной древесины – часто в этом материале накапливается много влаги, а еще он может подгнивать изнутри понравившейся мокрице.
Мокрыцы кусаются
Хотя мокрицы чем-то и похожи на клопов, они не кусаются. Строение их челюстного аппарата подходит для измельчения мягких органических остатков. Поэтому они не могут не только прокусить, но и как-то повредить кожные покровы человека или животного. Увидев мокрицу в доме – не волнуйтесь. На вас или на членов вашей семьи она не нападет.
Мокрицы в квартире: какой от них вред
В своей среде существование мокрицы питаются органическими остатками, обогащая почву своими отходами. Однако если пищи для них будет недостаточно, они могут питаться побегами комнатных цветов. Когда мокриц в квартире или доме становится слишком много, они сильно уплотняют почву в вазонах, что приводит к недостатку кислорода. Хотя они особо не вредят, однако и толку принести никакой не могут. Почему следует вывести мокрицу из дома :
- мокрицы имеют неприятный внешний вид – трудно расслабиться в собственном доме, когда знаешь, что совсем рядом живут эти существа;
- они питаются остатками еды, которые остаются на их кавычках – впоследствии они могут переносить споры грибков и плесень по всему дому, например, ночью мокрица может пробежаться по оставленным на столе фруктам или овощам;
- эти организмы могут приносить вред комнатным растениям – они объедают листья и повреждают корневую систему, если атаки масштабные, цветок может даже погибнуть.
Мокрицы могут быстро размножаться и образовывать в квартире несколько колоний. А потому важно подобрать средства от мокриц, которые помогут вам избавиться от этих ракообразных.
Как вывести мокрицу из квартиры: народные средства
Начать борьбу следует с натуральных средств, которые не принесут никакого вреда вашему здоровью. Здесь есть несколько вариантов, как избавиться от мокриц в доме:
- Сделать картофельные обманки – в нескольких картофелинах нужно просверлить небольшие дырочки и разложить их по всему дому. Вредителей будет привлекать запах сока, поэтому они залезут внутрь, чтобы поживиться. Подождите несколько дней, а потом просто выбросьте весь картофель на свалку.
- Приготовить раствор табака, красного перца и соды – на литр теплой воды нужно взять уровни пропорции всех этих веществ и перемешать. Нанесите раствор на те места, где больше всего скапливаются мокрицы. Не забудьте протереть углы и стыки пола.
- Соль – сначала нужно хорошо прогреть и высушить помещение, где живут мокрицы, а затем рассыпать по полу соль. Она будет поглощать остатки влаги, а потому среда обитания мокрицы станет неблагоприятной.
- Раствор сухого кваса – вам понадобится пол-литра воды и 100 г вещества, тщательно размешайте и опрыскивайте раствором все места, где любят появляться организмы.
- Раствор борной кислоты или бытовой хлорки – эти вещества также нужно развести в воде, а затем просто распылить в каждой комнате.
- Мокрый веник – ворсинки веника из проса нужно намочить и оставить на ночь. За этот период мокрицы залезут внутрь. Утром вы можете просто вытряхнуть их на улице.
Химия
Если народные средства от мокрицы не помогли или эти вредители сильно размножились, нужно использовать химию. В магазине можно найти немалый арсенал:
- гели;
- репелленты;
- ловушки-приманки;
- мел;
- твердые яды;
- инсектициды
Обратите внимание, что некоторые из них достаточно токсичны, но гарантируют хороший результат, другие — менее вредны, но хуже действуют. Поэтому перед использованием обязательно прочтите противопоказания и инструкцию от производителя. Особенно если в доме есть маленькие дети или домашние любимцы. Работать с химическими средствами можно только в защитных перчатках, а после нанесения не забудьте оставить комнату на несколько часов и проветрить ее.
Профилактика повторного появления
Чем вывести мокрицу из квартиры вы знаете, но что делать, чтобы вредитель не появился в доме повторно? Нужно просто соблюдать простые рекомендации:
- регулярно проветривайте помещение;
- не давайте появляться излишней влаге;
- следите, чтобы сантехника и трубы оставались исправными и не подтекали;
- регулярно убирайте в доме, мойте посуду и выносите мусор.
Очень важно при уборке не забывать о труднодоступных местах, например под ванной. Там любят селиться мокрицы.