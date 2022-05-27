Как быстро избавиться от мокрицы в квартире или доме: химия и народные средства

Как быстро избавиться от мокрицы в квартире или доме: химия и народные средства

Мокрицы – ракообразные, любящие места с повышенной влажностью. К сожалению, эти организмы все чаще можно встретить в доме и такое соседство совсем не привлекает. Читайте в материале ТСН, чем вывести мокрицы.

Мокрицы бывают бурого или темно-серого цвета. Снаружи их тело покрыто хитинообразным панцирем, имеет вид кольчуги, состоящей из отдельных чешуек. Именно по этой особенности мокрицу легко узнать. Она быстро передвигается, несмотря на небольшие размеры. Находясь в квартире или доме, мокрицы ведут довольно потаенную жизнь, проявляют активность ночью. Днем скрывается в темных и влажных местах. Продолжительность жизни – примерно один год. Размножаются отложением яиц в летний период.

Откуда мокрица появляется в доме или квартире

Именно повышенная влажность является благоприятными условиями для существования мокрицы в доме. Они любят селиться в ванной комнате, в кухне, а также там, где хранятся влажные вещи (тряпки, ткани). Но есть и другие причины:

большое количество мусора – темные недоступные места, где можно поживиться остатками продуктов больше всего любят мокрицы, а потому их чрезвычайно привлекают ведра для компоста, мусорники с подгнившими овощами и фруктами;

– темные недоступные места, где можно поживиться остатками продуктов больше всего любят мокрицы, а потому их чрезвычайно привлекают ведра для компоста, мусорники с подгнившими овощами и фруктами; влажные горшки с комнатными растениями – естественной средой обитания мокрицы является земля, а потому влажность в горшке им очень нравится (попасть в дом они могут с грунтом или когда растения выставляют во дворе летом);

– естественной средой обитания мокрицы является земля, а потому влажность в горшке им очень нравится (попасть в дом они могут с грунтом или когда растения выставляют во дворе летом); протекающие трубы, сырость – это может быть не только подвальное, но и жилое помещение;

– это может быть не только подвальное, но и жилое помещение; большое количество элементов из натуральной древесины – часто в этом материале накапливается много влаги, а еще он может подгнивать изнутри понравившейся мокрице.

Мокрыцы кусаются

Мокрыцы кусаются? / Фото: pixabay.com

Хотя мокрицы чем-то и похожи на клопов, они не кусаются. Строение их челюстного аппарата подходит для измельчения мягких органических остатков. Поэтому они не могут не только прокусить, но и как-то повредить кожные покровы человека или животного. Увидев мокрицу в доме – не волнуйтесь. На вас или на членов вашей семьи она не нападет.

Мокрицы в квартире: какой от них вред

В своей среде существование мокрицы питаются органическими остатками, обогащая почву своими отходами. Однако если пищи для них будет недостаточно, они могут питаться побегами комнатных цветов. Когда мокриц в квартире или доме становится слишком много, они сильно уплотняют почву в вазонах, что приводит к недостатку кислорода. Хотя они особо не вредят, однако и толку принести никакой не могут. Почему следует вывести мокрицу из дома :

мокрицы имеют неприятный внешний вид – трудно расслабиться в собственном доме, когда знаешь, что совсем рядом живут эти существа;

они питаются остатками еды, которые остаются на их кавычках – впоследствии они могут переносить споры грибков и плесень по всему дому, например, ночью мокрица может пробежаться по оставленным на столе фруктам или овощам;

эти организмы могут приносить вред комнатным растениям – они объедают листья и повреждают корневую систему, если атаки масштабные, цветок может даже погибнуть.

Мокрицы могут быстро размножаться и образовывать в квартире несколько колоний. А потому важно подобрать средства от мокриц, которые помогут вам избавиться от этих ракообразных.

Как вывести мокрицу из квартиры: народные средства

Чем вывести мокрицу из квартиры / Фото: pixabay.com

Начать борьбу следует с натуральных средств, которые не принесут никакого вреда вашему здоровью. Здесь есть несколько вариантов, как избавиться от мокриц в доме:

Сделать картофельные обманки – в нескольких картофелинах нужно просверлить небольшие дырочки и разложить их по всему дому. Вредителей будет привлекать запах сока, поэтому они залезут внутрь, чтобы поживиться. Подождите несколько дней, а потом просто выбросьте весь картофель на свалку. Приготовить раствор табака, красного перца и соды – на литр теплой воды нужно взять уровни пропорции всех этих веществ и перемешать. Нанесите раствор на те места, где больше всего скапливаются мокрицы. Не забудьте протереть углы и стыки пола. Соль – сначала нужно хорошо прогреть и высушить помещение, где живут мокрицы, а затем рассыпать по полу соль. Она будет поглощать остатки влаги, а потому среда обитания мокрицы станет неблагоприятной. Раствор сухого кваса – вам понадобится пол-литра воды и 100 г вещества, тщательно размешайте и опрыскивайте раствором все места, где любят появляться организмы. Раствор борной кислоты или бытовой хлорки – эти вещества также нужно развести в воде, а затем просто распылить в каждой комнате. Мокрый веник – ворсинки веника из проса нужно намочить и оставить на ночь. За этот период мокрицы залезут внутрь. Утром вы можете просто вытряхнуть их на улице.

Химия

Химические средства от мокрицы / Фото: pixabay.com

Если народные средства от мокрицы не помогли или эти вредители сильно размножились, нужно использовать химию. В магазине можно найти немалый арсенал:

гели;

репелленты;

ловушки-приманки;

мел;

твердые яды;

инсектициды

Обратите внимание, что некоторые из них достаточно токсичны, но гарантируют хороший результат, другие — менее вредны, но хуже действуют. Поэтому перед использованием обязательно прочтите противопоказания и инструкцию от производителя. Особенно если в доме есть маленькие дети или домашние любимцы. Работать с химическими средствами можно только в защитных перчатках, а после нанесения не забудьте оставить комнату на несколько часов и проветрить ее.

Профилактика повторного появления

Профилактика появления мокриц в доме / Фото: pixabay.com

Чем вывести мокрицу из квартиры вы знаете, но что делать, чтобы вредитель не появился в доме повторно? Нужно просто соблюдать простые рекомендации:

регулярно проветривайте помещение;

не давайте появляться излишней влаге;

следите, чтобы сантехника и трубы оставались исправными и не подтекали;

регулярно убирайте в доме, мойте посуду и выносите мусор.

Очень важно при уборке не забывать о труднодоступных местах, например под ванной. Там любят селиться мокрицы.