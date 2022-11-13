Как быстро очистить блендер от грязи: через минуту будет как новый

Блендер – незаменимый помощник многих хозяек. Однако если его часто использовать, внутри остаются остатки пищи и грязь. Читайте в материале ТСН.ua о простом способе, который поможет очистить блендер за считанные минуты.

Об этом секретном лайфхаке рассказали в издании Tips and Tricks. Ведь губка или щетка в этом деле не слишком помогают. Грязь все равно часто остается внутри блендера даже после мытья.

Что делать, чтобы очистить блендер за 1 минуту

В самом деле, сделать это очень легко.

Вам нужно только промыть чашу блендера под водой от остатков пищи, затем добавить внутрь несколько капель любимого моющего средства или жидкого мыла. Не забудьте о горячей воде. Теперь можно просто включить блендер так, как будто вы собираетесь сбить им продукты.

Всю трудную работу сделает за вас сам прибор. После этого вам придется всего-навсего промыть еще раз чашу под проточной водой, чтобы смыть остатки моющего средства. Затем протрите, и все – блендер становится как новый.

Ни в коем случае не мойте эти части блендера

Мыть можно все детали блендера, однако ни в коем случае не заливайте водой блок электродвигателя. Также устройство (кроме того же блока) можно помещать в посудомоечную машину. Перед этим обязательно прополощите все детали под проточной водой.

Также не пытайтесь продезинфицировать детали блендера в духовке или микроволновке. В первом случае, перестанет работать само устройство, во втором – сгорит микроволновка.