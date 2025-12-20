- Дата публикации
Как быстро пересечь границу и не стоять в очередях на новогодние праздники
Ключевые факторы: правильный выбор даты, пункта пропуска и заранее подготовленные документы.
В канун рождественско-новогодних праздников пассажиропоток на границе растет, однако есть дни, когда пересечь границу можно гораздо быстрее.
Об этом в интервью «РБК-Украина» рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
Когда лучше ехать
В то же время в самые праздничные дни пассажиропоток резко снижается. Меньше людей на границе ожидается:
25 декабря (Рождество)
1 января (Новый год)
24 и 31 декабря традиционно остаются одними из самых загруженных дней.
«Это дни, когда люди пытаются быть дома, а не в пути», — объяснил Демченко.
Важный совет от пограничников — проверять загруженность пунктов пропуска перед поездкой. Часто соседние пункты имеют существенную разницу в очередях, и смена маршрута может сэкономить несколько часов.
