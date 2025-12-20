Как быстро пересечь границу и не стоять в очередях на новогодние праздники

В ГПС сообщили об очередях на границах / © ТСН

Реклама

В канун рождественско-новогодних праздников пассажиропоток на границе растет, однако есть дни, когда пересечь границу можно гораздо быстрее.

Об этом в интервью «РБК-Украина» рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Когда лучше ехать

В то же время в самые праздничные дни пассажиропоток резко снижается. Меньше людей на границе ожидается:

Реклама

25 декабря (Рождество)

1 января (Новый год)

24 и 31 декабря традиционно остаются одними из самых загруженных дней.

«Это дни, когда люди пытаются быть дома, а не в пути», — объяснил Демченко.

Важный совет от пограничников — проверять загруженность пунктов пропуска перед поездкой. Часто соседние пункты имеют существенную разницу в очередях, и смена маршрута может сэкономить несколько часов.

Ранее сообщалось, что заявления британского издания The Telegraph о массовом выезде мужчин в возрасте от 18 до 22 лет из Украины не отражают реального положения вещей. Речь идет о цифре около 100 тысяч человек, якобы покинувших страну за последние два месяца.