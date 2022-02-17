Как быстро почистить стиральную машину от плесени: всего два ингредиента, которые есть в каждом доме

Как быстро почистить стиральную машину от плесени: всего два ингредиента, которые есть в каждом доме

К сожалению, не все хозяйки помнят, что стиральную машину необходимо регулярно чистить, чтобы внутри не скапливался осадок. Ведь позже он станет причиной появления плесени, грибка и неприятного запаха. Поэтому очень важно знать, как почистить стиральную машину от плесени. О простом и быстром способе с использованием подручных средств читайте в материале ТСН.ua.

Как сообщает издание Treehugger, если вы не хотите использовать дорогостоящие и не всегда безопасные химические средства, но не знаете, как почистить стиральную машину от плесени, вам поможет всего два ингредиента: уксус и сода. Их можно найти в каждом доме и использование этих веществ несколько раз в год точно убережет стиральную машину от грибка, плесени и неприятного запаха.

Как почистить стиральную машину от плесени: вертикальная загрузка

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1. Шаг первый: запустите стиральную машину с уксусом

Выберите режим стирки с горячей температурой воды, добавьте 4 стакана белого уксуса и запустите стирку. Как только машинка полностью заполнится жидкостью, остановите ее и дайте постоять так около часа. Уксус поможет очистить стены стиральной машины от накипи и осадка.

2. Шаг второй: очистите стиральную машину снаружи и дозатор

Ящик с дозатором средства для стирки – это та часть стиральной машины, о которой все забывают. А зря. Ее нужно тщательно очистить с помощью зубной щетки и воды с уксусом. Не забудьте протереть уксусом и наружные стены машины.

3. Шаг третий: включите стиральную машину снова

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Если уже прошел час после того, как вы залили в стиральную машину уксус, можете запустить цикл снова, чтобы она закончила стирку. Подождите, чтобы она полностью стекла.

4. Шаг четвертый: а теперь добавьте пищевую соду

Как почистить стиральную машину от плесени? Одним уксусом сделать это невозможно. Нужна еще пищевая сода. Сразу, когда закончился цикл стирки с уксусом, следует запустить следующий. В барабан нужно насыпать 1 стакан соды, добавить несколько капель эфирного масла на выбор (чабрец, орегано, лаванда, гвоздика, шалфей). Выберите самый длинный режим стирки с теплой температурой воды и запустите.

5. Шаг пятый: высушите

После окончания стирки откройте крышку стиральной машины и дайте ей полностью высохнуть внутри.

Как почистить стиральную машину от плесени: горизонтальная загрузка

Белый уксус и пищевая сода: как почистить стиральную машину от плесени / pixabay.com

1. Шаг первый: сбрызнуть уксусом

Из-за горизонтальной загрузки очистить стиральную машину от плесени может быть труднее. Здесь вам понадобится распылитель. С его помощью необходимо побрызгать на все внутренние стены машины белоснежный уксус. Оставьте жидкость на время.

2. Шаг второй: не забывайте о резиновых прокладках

Когда хозяйки задумываются, как почистить стиральную машину от плесени, почему-то резиновые прокладки часто забывают. Но именно там накапливается больше плесени. Поэтому обязательно нанесите на них больше уксуса. А затем возьмите тряпку и хорошо протрите поверхность.

3. Шаг третий: теперь нужно промыть уксусом

Закройте дверцу, выберите самый длинный режим стирки с горячей температурой воды, в дозатор для моющего средства налейте 2 стакана белого уксуса и дождитесь завершения цикла.

4. Шаг четвертый: теперь пищевая сода

Когда цикл стирки завершится, откройте дверцу и насыпьте непосредственно внутрь полстакана пищевой соды с несколькими каплями эфирного масла. Выберите те же настройки, что и раньше, и запустите машину.

5. Шаг пятый: вытирайте

Когда стирка закончится, откройте дверцу и протрите стенки досуха тряпкой. Теперь вы знаете, как чистить стиральную машину от плесени без использования химических средств.