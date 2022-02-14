Как быстро узнать размер будущей пенсии: пенсионный калькулятор онлайн и пошаговая инструкция

На сайте Пенсионного фонда Украины есть специальный пенсионный калькулятор, с помощью которого украинцы всех возрастов могут узнать размер выплат, которые будут получать в будущем. ТСН.ua предлагает простую пошаговую инструкцию, которая поможет вам самостоятельно разобраться в расчетах.

В первую очередь, нужно авторизироваться на сайте Пенсионного фонда. Сделать это можно с помощью электронной подписи (получить в Действие, через Приват24, УкрСибБанк, Альфа Банк и другом аккредитованном центре). Для регистрации нужно в правом верхнем углу нажать "Вход" - "За КЭП".

Чтобы рассчитать размер будущей пенсии, нужно воспользоваться пенсионным калькулятором онлайн - перейти к специальному разделу “Пенсионный калькулятор”.

Бесплатный пенсионный калькулятор ПФУ

Здесь пользователь получает возможность определить условия расчета пенсии:

алгоритм расчета может быть по введенным данным или с учетом того страхового стажа, который человек получит, когда достигнет пенсионного возраста;

при необходимости можно прибавить периоды работы с более точным введением заработной платы, что поможет получить более четкие расчеты;

нажать “Сохранить и рассчитать”, чтобы получить окончательный расчет размера будущих пенсионных выплат.

Изменять данные можно неограниченное количество раз, что и производить самый расчет. Также следует понимать, что вы получите только возможный расчет будущей пенсии, ведь учитывается действующее на данный момент действующее пенсионное законодательство.

Простой пример расчета с помощью бесплатного пенсионного калькулятора онлайн

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Обратите внимание, если вы хотите получить приблизительный размер вашей будущей пенсии, но пенсия по возрасту вам еще не определена, то в Пенсионном калькуляторе можно произвести расчет только "с учетом стажа, который будет приобретен до пенсионного возраста".

Например, если вы мужчина 1989 года рождения и получаете минимальную заработную плату по Украине, то выйти на пенсию по возрасту (в 60 лет) при наличии 35 лет страхового стажа, вы сможете в 2046 году. Соответственно размер пенсионных выплат с учетом всех данных у вас будет 2200 гривен.