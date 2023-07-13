Как быстро вывести траву из одежды и кроссовок: действенные методы в домашних условиях

Быстро и эффективно: проверенные методы удаления пятен от травы из одежды и кроссовок.

После прогулок или пикников на природе часто приходится удалять пятна от травы из одежды и обуви. Но после применения химических средств вещь может повредиться, поскольку пятно удаляется не сразу. В статье собрано несколько проверенных способов, как быстро удалить траву из белых и цветных вещей и кроссовок подручными средствами, не нанося им вреда.

Как вывести пятна из белой одежды

Отбеливающие средства обычно очень агрессивно влияют на ткань, поэтому не всегда подходят для выведения пятен. Часто после отбеливания на одежде остаются желтые пятна и освещенные участки ткани. Или вообще портится сама структура ткани, появляются дыры. Здесь поможет народный способ – раствор перекиси водорода 3%. Процедуру выведения пятна следует выполнить следующим образом:

нанести на ватный диск перекись водорода, добавить несколько капель нашатырного спирта;

тщательно протереть ватным диском пятно;

оставить на 15 минут;

затем хорошо промыть водой.

Если ткань деликатная – шерсть или шелк, на пятно можно нанести сок лимона и подержать 40 минут, в случае необходимости повторить.

Как отстирать пятна из цветных вещей

Травяной сок имеет пигмент, похожий на красящее вещество, и довольно быстро въедается в ткань. Потому пятно от травы поначалу нужно выводить, а не замачивать. Если с первого раза пятно не исчезло, нужно будет повторить. Для выведения пятна из цветной одежды применяют соль, столовый уксус или кипяток.

Выведение пятна с помощью соли:

на 1 литр воды добавить 10 столовых ложек соли;

тщательно размешать и процедить раствор в случае необходимости;

замочить на два-три часа, затем постирать в стиральной машине.

Чтобы удалить пятно из травы кипятком, сначала проверьте информацию, не испортится ли одежда. Положите в емкость запятнанную вещь, налейте на пятно кипятка, затем постирайте как обычно.

Если применяете столовый или винный уксус, его нужно чуть-чуть налить на пятно, затем хорошо втереть зубной щеткой, оставить на час и постирать вещь.

Как отстирать траву из джинсов

Джинсы – самая любимая одежда для прогулок, отдыха и пикников, поэтому они чаще всего загрязняются. Структура ткани очень пористая, удалить пятно из травы бывает довольно сложно. Здесь помогут сода, уксус, водка и простое хозяйственное мыло.

Для выведения пятна уксусом и содой необходимо:

смочить пятно водой;

затем посыпать загрязненный участок содой, налить уксус, чтобы произошла химическая реакция;

подождать несколько минут и промыть водой.

Чтобы вывести пятно из травы хозяйственным мылом, необходимо сделать мыльный раствор: натереть мыло, растворить в воде и замочить в растворе джинсы. Оставить вещь на 15-20 минут и постирать, при необходимости повторить.

Еще можно вывести пятно нашатырным спиртом или водкой. Необходимо:

нанести на ватный диск раствор спирта или водку;

втереть жидкость в пятно и оставить на 15 минут;

затем постирать вещь.

Как отмыть траву из кроссовок

Отмыть траву из кроссовок помогут зубная паста, сода или соль – на выбор. Как это сделать:

смочить пятно водой;

нанести соль, соду или зубную пасту;

хорошо натереть загрязненный участок;

после выведения пятна протереть обувь влажной, затем сухой тряпкой.

Также по схожему алгоритму можно использовать лимонную кислоту, растворив ее в горячей воде по пропорции 1:3.

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