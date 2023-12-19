Как чаще всего называли детей в 2023 году – самые популярные имена в разных регионах Украины

Самые популярные имена детей в 2023 году в Украине.

Министерство юстиции назвало самые популярные имена для детей в разных регионах Украины в течение первого полугодия 2023 года.

Об этом пишет "РБК-Украина".

Так, родители называют девочек и мальчиков более традиционными именами, как Сергей, Дмитрий, София, Анна. Однако в списке также есть не очень присущие для Украины имена – Авиэлла, Фомаида, Авенир, Нектарий.

Винницкая область

Женские: София, Злата, Милана, Соломия, Мария, Анна, Дарья, Алина, Анастасия, Виктория, Авива-Свитанцвитайне, Инфинити-Марта, Нана, Ариэлла, Есфирь, Ая, Евника, Заречная, Глория, Мадонна, Вилена, Дела Жасмина, Далия, Айла.

Мужские : Александр, Артем, Дмитрий, Тимофей, Назар, Денис, Андрей, Марк, Матвей, Максим, Рувим, Исаак, Камиль, Кимран, Юнус, Николос, Аким, Эрнест, Ричард, Устим, Самуэль.

Волынская область

Женские: Злата, Соломия, София, Эмилия, Милана, Мелания, Ульяна, Ева, Дарья, Ангелина, Диана, Анна, Яна, Мия, Алина, Виктория, Александра, Арина, Елизавета, Анастасия, Кристина, Вероника, Стефания, Зарина, Квитослава, Лея, Элина, Эстер, Агата, Суламита, Эсфирь, Таисия, Аделина, Арина, Ярина, Эмма, Эрика, Даяна, Эсми, Тина, Барбара, Анисия, Анелия, Элис, Сарра, Наоми, Оливия, Розалия, Рах Магдалины.

Мужские : Матвей, Марк, Макар, Дмитрий, Денис, Максим, Даниил, Давид, Лукьян, Даниил, Владислав, Александр, Тимофей, Демьян, Арсен, Ярослав, Павел, Назар, Андрей, Лука, Роман, Богдан, Артем, Нестор, Захар, Ярема, Амир, Иаков, Ефрем, Иеремия, Фаддей, Левий, Мартин, Авенир, Тимиш, Самуил, Миран, Северин, Ян, Георгий, Эльдар, Марьян, Лукас, Аскольд, Лео, Леонард, Алан, Веремий, Гордий, Асаф, Синан, Рамазан, Леви, Тальха, Тим, Эней, Илай, Рувим, Алим, Тимур, Летти.

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Днепропетровская область

Женские: Алиса, Анастасия, Виктория, Дарья (Дария), Диана, Ева, Елизавета, Есения, Эмилия, Мария, Милана, Мирослава, Николь, Полина, Соломия, София, Аника, Арнела, Аюна, Вивьен, Данелия, Иллария, Эсма, Каталея, Лорина, Мадонна, Менуха-Рахель, Русалина, Селин, Тавифа, Тея-Мария, Хлоя.

Мужские: Артем, Артур, Давид, Даниил, Дамир, Евгений, Иван, Лев, Марк, Матвей, Михаил, Тимофей, Тимур, Ярослав, Амирхон, Амид, Бажен, Данай, Джейкоб, Джозеф, Джохар, Десмонд, Замог, Зихрам, Энвер, Левко, Леонард, Лукас, Мигран, Нил, Один, Осман, Перзад, Саян, Сархан, Таир, Тит, Тихон-Леон, Фамиль, Януш.

Донецкая область

Женские: Алина, Анна, Анастасия, Ангелина, Арина, Елизавета, Мария, Мирослава, Милана, Полина, София, Ульяна, Кристина, Юлия, Аглая, Агата, Альяна, Айсу, Айша, Амина Афина, Даниэла, Элина, Ева, Каролина, Лилия, Марьям, Мирослава, Милена, Мира, Мия, Мишель, Николь, Розалина, Фаина, Юстина

Мужские: Артем, Богдан, Владислав, Владимир, Дмитрий, Егор, Захар, Кирилл, Максим, Матвей, Михаил, Александр, Святослав, Тимофей, Амир, Давид, Дамир, Демид, Елисей, Эрик, Макар, Маркус, Николай, Мирон, Орест, Рафик, Ратмир, Стефан, Святослав, Тигран, Тим, Юрий, Ян.

Житомирская область

Женские: Алиса, Анна, Анастасия, Арина, Богдана, Вероника, Виктория, Владислава, Дарья, Эмилия, Елизавета, Злата, Звездная, Kipa, Мария, Милана, Александра, Полина, София, Соломия, Татьяна, Ульяна, Агата, Агнеса, Аглая, Алана, Адель, Амалия, Амира, Анисия, Афина, Беатриса, Джессика, Дорофея, Эмили, Элизабет, Элеонора, Жасмин, Евангелина, Ева-Мария, Изабелла, Илана, Каролина, Квитослава, Лаура, Лея, Лолита Магдалена, Мариам, Малика, Мира, Мириам, Мишель, Мелисса, Мила, Милена, Николь, Нила-Эстер, Оливия, Рамира, Фаина, Хафса, Ясмина.

Мужские: Андрей, Артем, Богдан, Владислав, Давид, Даниил, Даниил, Дмитрий, Захар, Иван, Илья, Кирилл, Любомир, Макар, Максим, Марк, Матвей, Николай, Мирон, Михаил, Александр, Алексей, Ян, Ярослав, Азарий, Алан, Амир, Арби, Арелан, Арон, Влас, Дамиан, Дамир, Дамиан, Дарий, Дениз, Добромир, Доминик, Драгомир, Эней, Эрнест, Эммануил, Ждан, Илай, Иса, Йонатан, Леонард, Лукиан, Маверик, Марьян, Моник, Миролюб, Мирон, Натан, Нестор, Николас, Остап, Платон, Рувим, Савва, Стефан, Фаддей.

Закарпатская область

Женские: Ангелина, Анна, Аделина, Алиса, Виктория, Валерия, Дария, Евгения, Злата, Ирина, Любовь, Мария, Марта, София, Амина, Женевьева, Кассия, Лея, Лила, Мириен, Мадина, Наоми, Рут.

Мужские: Андрей, Богдан, Василий, Виктор, Виталий, Матвей, Максим, Марк, Александр, Роман, Юрий, Авенир, Алан, Дарий, Дионизий, Лев, Леон, Нельсон, Ноэл, Хасан.

Запорожская область

Женские: София, Мария, Полина, Ольга, Аделина, Вера, Агата, Есения.

Мужские: Кирилл, Максим, Артем, Александр, Всеволод, Максимилиан, Адам, Василий, Георгий.

Ивано-Франковская область

Женские: Анна, Анастасия, Ангелина, Алиса, Вероника, Виктория, Владислава, Дарья, Эмилия, Ева, Злата, Ксения, Мария, Милана, Одарка, Кира, Соломия, София, Кристина, Юлия, Аврора, Агата, Аделина, Амалия, Амелия, Амина, Анабель, Анита, Арина, Ася, Божена, Вали, Ванесса, Весения, Власта, Дана, Даниэла, Эвелина, Эйлин, Элла, Элеонора, Элина, Эля, Эмма, Есфирь, Евангелина, Есения, Жасмина, Иллария, Иордана, Камилия, Карина, Кира, Лада, Лилит, Лолита, Луна, Мальва, Мелания, Мишель, Моника, Мия, Нелли, Николь, Олекса, Оливия, Совет, Радмила, Рената, Робия, Тамила, Таисия, Тереза, Тина, Филомена, Юлианна, Ярина.

Мужские: Артем, Богдан, Владислав, Давид, Даниил, Демьян, Дмитрий, Иван, Илья, Макар, Максим, Марк, Матвей, Михаил, Назар, Александр, Олесь, Остап, Устим, Павел, Роман, Святослав, Фаддей, Тимофей, Ефим, Ярослав, Адам, Альдар, Аттей, Варфоломей, Василий, Уильям, Габриель, Дамиан, Дамир, Даниель, Дамир, Дэвид, Эней, Эстер, Эрнест, Итан, Исай, Иордан, Иосиф-Франциск, Кий, Лев, Леон, Лукьян, Майкл, Мартин, Неон, Емельян, Ориан, Радим, Радомир, Рувим, Северин, Фаддей, Тимур, Ян, Ярема.

Киевская область

Женские: Дарья, Карина, Мария, Милана, Злата, Полина, София, Ева, Соломия, Оливия, Алиси, Луна, Снежка, Мане, Лисанна, Есфирь, Элуна, Вирсавия.

Мужские: Тимофей, Тимур, Максим, Марк, Артем, Богдан, Александр, Назар, Дмитрий, Реян, Леон, Карим, Саян, Михей, Эльман, Фаддей.

Кировоградская область

Женские: Анна, София, Ева, Милана, Саломея, Злата, Валерия, Персида, Лейла, Айше, Ева-Мелания, Ляля, Тея.

Мужские: Артем, Богдан, Александр, Максим, Владислав, Тимофей, Олимпий, Никифор, Демиаш, Орион, Авенир, Марсель, Иммануил, Тимиш, Адам, Эмиль.

Львовская область

Женские: Эмилия, Вероника, Ева, Злата, Анастасия, Анна, Виктория, София, Милана, Эвелина, Ангелина, Мира, Рахиль, Лукерия, Фейна, Калиста, Марфа, Ладодея, Стефания, Элиана, Астрид.

Мужские: Матвей, Демьян, Артем, Даниил, Давид, Максим, Марко, Александр, Лука, Тимофей, Маркус, Устим, Онисим, Стефан, Яким, Лютобор, Захер, Муслим, Бронислав, Гектор.

Николаевская область

Женские: Ева, Полина, София, Екатерина, Анастасия, Дарья, Анна, Милана, Кира, Микиелла, Мальдина, Алекса, Даяна, Неля, Аделина, Ребекка, Ануш, Квитослава, Мерьем, Ария, Эрина, Саида- Ева, Айсель.

Мужские: Дмитрий, Богдан, Артем, Александр, Максим, Кирилл, Тимур, Михаил, Давид, Леон, Дан, Демьян, Нарек, Дарий, Фарит, Роберт, Георгий, Мартин, Ильнар, Сержик, Серафим, Елисей, Ара, Дарид, Радомир, Платон.

Одесская область

Женские: Алиса, Анастасия, Анна, Ангелина, Варвара, Валерия, Виктория, Вероника, Ева, Елизавета, Эмилия, Дарья, Злата, Екатерина, Каролина, Ксения, Мария, Мирослава, Милана, Николь, Александра, Полина, Светлана, Соломия, София, Аврора, Андриана, Афина, Джавелина, Доминикия, Эстер, Эра, Жасмин, Кассия, Квитослава, Лия-Илдыз, Лоис, Лиэль, Мальвина, Ноеминь, Нурай, Рена, Римма, Росина, Сабина, Тавифа, Туласи, Ягмур.

Мужские: Андрей, Артем, Богдан, Владимир, Владислав, Глеб, Давид, Даниил, Денис, Егор, Иван, Кирилл, Лев, Матвей, Макар, Максим, Марк, Николай, Михаил, Александр, Роман, Ростислав, Сергей, Тимофей, Тимур, Ярослав, Адам, Алин, Ангел, Демьян, Дориан, Габриэль, Эдгар, Иеремий, Ждан, Мариус, Марьям, Марс, Лоренс, Наум, Орест, Олесь, Рагнар, Рамиль, Серафим, Светозар, Тамирлан, Харитон, Ян.

Полтавская область

Женские: Анастасия, Анна, Эмилия, Ева, Елизавета, Екатерина, Мария, Милана, Александра, Полина, Соломия, София, Ада, Аделина, Аида, Анелия, Виталина, Эвелина, Элла, Элина, Эльвира, Эмма, Златослава, Зоря Илона, Марфа, Марьяна, Пелагея, Сильвия, Юния, Ярина, Айрин, Альбина, Амина, Ассия, Афина, Дарьяна, Элиса, Эмили, Эстер, Жасмина, Кристина-Катарина, Лумина, Малика, Мартина, Мар' ям, Микаэла, Мира, Мириана, Мия, Моника, Нарина, Николь, Октавия, Оливия, Рамина, Розалина, Самира, Теона, Фазиле, Юнесса.

Мужские: Андрей, Артем, Богдан, Владимир, Владислав, Денис, Макар, Максим, Назар, Александр, Роман, Тимофей, Тимур, Ярослав, Аврам, Адам, Алим, Герман, Гордей, Давид, Демьян, Эмиль, Захар, Леон, Лука, Марат, Мирон, Орест, Платон, Серафим, Ян, Алишер, Амир-Николай, Арман, Армен, Дамир, Демир, Даниэль, Доминик, Эмир, Эрик, Илай, Исмаил, Кристиан, Матвей-Мэтью, Рауль, Сулейман, Тамерлан, Тигран, Шалом.

Ровенская область

Женские: Анна, Вероника, Виктория, Дарья, Ева, Мелания, Наталья, Ольга, Соломия, София, Ульяна, Кристина, Авигея, Агафья, Аделия, Айсель, Амелия, Ария, Арсения, Асия, Вирсавия, Доминика, Элиса, Эсми, Златослава, Зореслава, Мария-Стефания, Милитина, Неона, Николь, Оливия, Арина, Рута, Руфина, Саида София, Сюзанна, Тавифа, Теофи, Фатьма-Зехра.

Мужские: Андрей, Артем, Богдан, Владислав, Владимир, Давид, Илья, Макар, Максим, Марк, Матвей, Николай, Назар, Александр, Тимофей, Юрий, Авенир, Айсель, Амир, Анели, Арей, Гордей, Дамиан, Дамир, Дарен, Эван, Эрик, Елисей, Иеремий, Ефрем, Златан, Измаил, Ионафан, Киприан, Левий, Лукьян, Любомир, Мануэль, Матей-Демьян, Ренат, Серафим, Тамерлан, Устим.

Сумская область

Женские: Анна, Анастасия, Алиса, Ангелина, Арина, Варвара, Вероника, Богдана, Виктория, Дарья, Ева, Елизавета, Злата, Кира, Карина, Маргарита, Мария, Милана, Мирослава, Ольга, Александра, Полина, Соломия, София, Ульяна, Адель, Аделина, Альсина, Амина, Афина, Арианна, Габриэлла, Дана, Доминика, Эвелина, Эмма, Эмилия, Елена, Эмилия, Евелина, Исайя, Иллария, Жасмина, Катрина, Лиана, Лия, Лолита, Майя, Мира, Милена, Мия, Надежда, Наталья, Николь, Николетта, Стефания, Хадора, Ярина, Ярослава.

Мужские: Андрей, Артем, Богдан, Даниил, Даниил, Даниил, Денис, Дмитрий, Захар, Иван, Кирилл, Марк, Макар, Максим, Матвей, Мирон, Михаил, Назар, Никита, Александр, Платон, Роман, Руслан, Сергей, Тимур, Тимофей, Ярослав, Аким, Аристарх, Альберт, Василий, Владимир, Григорий, Глеб, Даниэль, Данил, Дамир, Добрыня, Эрик, Эльдар, Илларий, Клим, Леонид, Леонард, Лука, Мануил, Макарий, Мурат, Мирон, Орест, Платон, Ратмир, Рамир, Святослав, Степан, Стефан, Флорин-Элеодор, Фаддей, Яков, Ян.

Тернопольская область

Женские: Анна, Алина, Анастасия, Ангелина, Вероника, Виктория, Дарья, Эвелина, Эмилия, Ева, Елизавета, Злата, Екатерина, Мария, Александра, Елена, Ольга, Соломия, София, Юлия, Юстина, Яна, Агата, Адаора, Аделина, Адель, Амелия, Амина, Анита, Артиана, Божена, Виолетта, Виталина, Эва, Эдита, Эвфимия, Элис, Эмили, Евангелие, Иеремия, Есения, Златослава, Иллария, Илая, Катя, Квитослава, Леодика Лиана, Лилия, Лия, Леля, Мадонна, Магдалина, Матильда, Милана, Мелания, Милания, Мия, Николь, Ноема, Оливия, Рената, Стефания, Сюзанна, Юния.

Мужские: Андрей, Артем, Арсен, Богдан, Владислав, Вячеслав, Давид, Даниил, Демьян, Дмитрий, Захар, Максим, Марк, Матвей, Матей, Николай, Александр, Роман, Тарас, Тимофей, Адам, Алан, Арнак, Байрам, Борис, Вениамин, Гавриил, Генрих, Генрих, Гордий, Дамир, Демьян, Дамир, Эван, Эльдар, Эмиль, Эмир, Эрнест, Елисей, Лука, Мануэль, Матей, Марс, Натан, Прохор, Савелий, Севастиан, Славомир, Фаддей, Теодор, Юлиан, Юнус, Ярема, Яремий.

Харьковская область

Женские: Аделина, Арина, Валерия, Вероника, Виктория, Дарья, Диана, Злата, Кира, Мария, Мирослава, Милана, Полина, София, Ульяна, Алария, Анджелина, Василиса, Эмилия, Эмма, Евангелина, Егяна, Ерика, Есения, Злата, Кира, Лина, Мэри, Милена, Мия, Неонила, Ника, Николь, Рианна, Саманта, Саломея, Султана, Тея.

Мужские: Артем, Богдан, Владимир, Давид, Дмитрий, Егор, Кирилл, Максим, Марк, Матвей, Михаил, Назар, Александр, Тимофей, Ярослав, Алеан, Амир, Данил, Даниэль, Демир, Эрик, Елисей, Леон, Михаил Макар, Моисей, Никола, Орест, Ренат, Северин, Фаддей, Шамиль.

Херсонская область

Женские: София, Мария, Анна, Мирослава, Арина, Маргарита, Виктория, Анастасия, Вероника, Эмма, Доминика, Лукерия, Иванка, Ирада, Соломия, Марьям.

Мужские: Тимур, Владислав, Богдан, Александр, Тимофей, Илья, Артем, Никита, Ян, Корний, Лаврентий, Мартин, Маркиян.

Хмельницкая область

Женские: Анастасия, Анна, Виктория, Эмилия, Ева, Злата, Милана, Соломия, София, Анита, Вирсавия, Есения, Лиана, Ливия, Лина, Мирра, Санди, Сельви, Юстина, Ясмин.

Мужские: Арсен, Артем, Дамир, Даниил, Захар, Макар, Марк, Матвей, Тимофей, Арон, Лаврин, Линар, Лука, Наум, Одиссей, Платон, Саян, Стефан, Тесей, Устим.

Черкасская область

Женские: Анна, Виктория, Эмилия, Ева, Злата, Мария, Милана, Мия, Саломея, София, Авигея, Айна, Динара, Закария, Каталина, Лали, Лиана, Мира, Арина, Теона.

Мужские: Андрей, Артем, Богдан, Владислав, Дмитрий, Захар, Максим, Матвей, Александр, Тимофей, Алим, Дамиан, Добрыня, Еврем, Ильдар, Лаврин, Муслим, Ремус, Фаддей, Ярем.

Черновицкая область

Женские: Анна, Анастасия, София, Саломея, Вероника, Виктория, Мария, Екатерина, Аделаида, Амальтея, Авиелла, Ания, Весна, Вивиана, Фомаида, Филотея, Молли-Эбби, Ноэминь, Сунамита, Саяна, Каталия.

Мужские: Артем, Андрей, Иван, Александр, Макар, Николай, Дмитрий, Владимир, Владислав, Ахиллес, Авенир, Алан, Асиман, Натаниель, Нектарий, Раин, Рафаил, Йонатан, Есмир, Каталин, Кайл, Левы, Сэм, Яир.

Черниговская область

Женские: Анна, Анастасия, Виктория, Елизавета, Мария, Мирослава, София, Анита, Ася, Аделина, Амелия, Ада, Арина, Анетта, Арианна, Амина, Афана, Аврелия, Асия, Дана, Элис, Златолин, Камила, Каталея, Ксения-Афина, Марианна, Мальвина, Мелисса, Мия, Оливия, София-Эмилия, Тина, Тея, Хлоя, Фрида.

Мужские: Андрей, Артем, Богдан, Владислав, Кирилл, Максим, Михаил, Матвей, Александр, Тимофей, Авдий, Арагорон, Амир, Генрих, Габриэль, Даниэль, Демьян, Зорян, Зореслав, Ильдар, Игнатий, Ибрагим, Корний, Кевин, Лаврин, Леон, Луиджи, Лукьян, Макс, Марьян, Марсель, Пламен, Роберт, Самуил, Светлозар, Серафим, Тихон, Феодосий.

Напомним, появились списки популярнейших имен для мальчиков и девочек в 2024 году.

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