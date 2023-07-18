Как чаще всего называли детей жители Киева и области: популярные и редко используемые имена

Как в последнее время чаще всего называют девочек и мальчиков в Киеве и Киевской области

За более чем 500 дней полномасштабной войны в роддомах и хранилищах столицы родилось 2 337 мальчиков и 11 689 девочек. Среди новорожденных — 426 двоен и пять троен.

Как отмечают в Центральном межрегиональном управлении Министерства юстиции в Киеве наиболее популярными именами, которые сохраняют первенство в рейтинге имен несколько лет подряд являются София, Мария, Марк и Артем.

В первом полугодии 2023 года самыми популярными именами для девушек были София, Мария, Соломия, Ева.

Среди мужских имен по итогам первого полугодия наиболее популярными были Максим, Марк, Тимофей, Александр, Артем.

Киевляне и жители киевской области называли новорожденных также новыми и старинными именами

Редкие имена, которыми называли девочек в городе Киев:

Паулина, Маричка, Орияна, Павлина, Евдокия, Клара, Арина, Весна, Ведана, Дана, Афина, Астрид, Василиса, Иванна, Звонка-ия, Сахара, Октавия, Маркиза Ульяна, Огнена, Ария, Стефа, Афина-Пенелопа,, Яруна, Рада, Ярослава, Богдана, Властилина.

Какими необычными именами называли в Киеве мальчиков

Зореслав, Леслав, Северин, Янислав, Ярема, Марьян, Терентий, Нестор, Леонтий, Велес, Ратмир, Кий, Люцифер, Граф Максим, Корней, Елизар, Будимир, Вир, Симен, Маркиан, Гаврило, Ярило, Эней, Корвин, Серафим, Марко, Семен.

В Киевской области самыми популярными именами в первом полугодии 2023 были такие имена:

Женские: Дарья, Карина, Мария, Милана, Злата, Полина, София, Ева, Соломия, Оливия.

Мужские: Тимофей, Тимур, Максим, Марк, Артем, Богдан, Александр, Назар, Дмитрий.

Среди редкоиспользуемых имен, которые давали детям в Киевской области:

Женские — Алиса, Луна, Снежка, Мане, Лисанна, Есфирь, Элуна, Вирсавия.

Мужские — Рейан, Леон, Карим, Саян, Михей, Эльман, Фаддей.

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