Как и когда поливать клубнику

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Благодаря своим сладким ягодкам и изящному аромату клубника является одной из самых любимых ягодных культур. Выращивание клубники собственного производства в саду или на грядках — не только выгодное дело, но и дело, которое доставляет удовольствие. Однако, для получения богатого и качественного урожая клубники нужно правильно ухаживать за ней, а один из главных аспектов ухода — это полив.

Почему полив клубники важен

Полив клубники является одной из важнейших составляющих ухода за этой культурой. Вода является основным элементом, необходимым для функционирования растений, и клубника не исключение. Правильный полив обеспечивает клубнику влагой, которая в свою очередь доставляет питательные вещества для корневой системы клубники, таким образом, способствуя ее здоровью и росту. Надлежащий уровень влажности почвы имеет большое значение для процесса формирования и созревания ягод.

Без достаточного полива подкормка растений также будет неэффективна. Минеральные составляющие лучше впитываются корнями во влажной среде.

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Как часто поливать клубнику

Для достижения оптимальных результатов выращивания клубники важно придерживаться регулярного полива. Оптимальная частота полива зависит от ряда факторов, таких как климатические условия, тип почвы и стадия роста растения.

Для суглинков нужно больше воды, чем для песчаных грунтов. Чтобы улучшить доступ кислорода к корням, после каждого полива почву желательно вспушить, сорняки выполоть.

Минимальная норма регулярного полива клубники — 10-литровое ведро воды на 1 квадратный метр площади. Это минимум, что позволит обеспечить достаточное количество влаги для корней клубники и избежать пересыхания почвы.

Как поливать клубнику в зависимости от стадии роста

Период после высадки

После высадки клубники на грядку или в контейнеры, первый период полива имеет целью укоренить растение.

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В течение двух недель с момента посадки нужно выливать пол-литра воды под каждый куст несколько раз в день. Далее нужно увлажнять почву из расчета 10-12 л воды на м2. Затем частота полива сокращается до 1-2 раз в неделю в зависимости от погодных условий.

До начала бутонизации можно использовать разбрызгиватели. Такой метод полива очистит листья от пыли и грязи, что улучшит развитие. Но использование такого полива на более поздней стадии развития может смывать пыльцу с тычинок, поэтому ее лучше в этот период не применять.

Полив во время цветения и созревания клубники

Особое внимание к поливу необходимо во время периода цветения и сбора ягод. В настоящее время клубника требует больше влаги для надлежащего формирования и созревания ягод.

Период цветения считается важнейшим этапом, если влаги будет маловато, о большом урожае ягод можно забыть. В среднем на каждый м2 требуется 20–25 л воды. Поливать во время цветения таким образом можно один раз в неделю.

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В июне, когда созревают ягоды, температура воздуха и почвы повышаются, увеличивая потребность растения во влаге. Во время плодоношения на квадратный метр нужно выливать не менее 25 л воды. Нужно увеличить частоту полива, как минимум 2-3 раза в неделю, а при необходимости поливать можно через день. Важно следить, чтобы вода не попадала на ягоды, ведь это чревато гниением плодов. Лучше всего поливать в это время капельно.

Оптимальная температура воды для полива

Кроме частоты полива, температура воды, используемая для полива, также имеет значение. Лучше поливать клубнику теплой водой, нагретой в течение дня. Холодная вода может привести к стрессу для растения и неблагоприятно повлиять на его рост и развитие. Теплая вода стимулирует гормоны роста, а от холодной воды может появиться гнилостная инфекция, ослабевает корни.

Советы как поливать клубнику

Кроме частоты и температуры полива, есть еще некоторые другие аспекты, которые следует учитывать:

Замульчирование грядок помогает удерживать влагу в почве и предотвращает ее в засуху. Замульчирование также помогает предотвратить рост сорняков и снижает риск повреждения ягод при контакте с почвой.

Во время палящего солнца и дождевания рекомендуется использовать пленку для защиты клубники. Она помогает удержать оптимальный уровень влажности и защищает растения от вредных воздействий окружающей среды.

Использование систем капельного полива является эффективным способом увлажнения клубники, поскольку позволяет подавать воду непосредственно в корневую зону растения. Это экономит воду и обеспечивает равномерное увлажнение почвы.