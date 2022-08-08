Как часто нужно менять губку для мытья посуды — советы специалистов

Ежедневно хозяйки используют губки для мытья посуды. Однако, эти кухонные помощники часто являются местом, где скапливаются бактерии. Как часто нужно менять губку для мытья посуды – читайте в материале ТСН.ua.

Как пишет Sante Plusmag, губки для мытья посуды нужно менять регулярно, чтобы в пищу не попадали вредные для здоровья бактерии.

Когда мы часто используем губку для мытья посуды, в ней постепенно накапливается грязь и бактерии. Они могут повредить поверхности, которые губка должна очищать.

Если вы заметили, что губка начала плохо пахнуть или изменила цвет – это значит, что ее нужно изменить или очистить. Остальное сделать очень просто. Нужно поместить ее в корзину для столовых приборов в посудомоечной машине или положить в барабан стиральной машины (в специальном мешке сетчатом) и запустить технику в температурном режиме до 60 градусов.

Также губку для мытья посуды можно очистить с помощью другого способа. Сначала поместите ее в емкость с мыльной водой, а затем на 2 минуты поставьте в микроволновку.

Как часто менять губку для мытья посуды

Пользуетесь губкой для мытья посуды каждый день? Специалисты советуют менять ее не реже одного раза в две недели. Однако, если вы моете ею разные поверхности, например раковину в кухне, тогда можете оставлять ее на дольше. Приблизительно до 2 месяцев. Однако это только при условии, что вы будете регулярно дезинфицировать и очищать любым способом, указанным выше.

При первых признаках повреждения эксперты советуют также избавиться от старой губки для мытья и взять новую.

Можно ли сделать так, чтобы губка для мытья посуды служила дольше

Да, но нужно знать, как правильно действовать. В первую очередь, каждый раз после использования ее нужно как можно сильнее отжимать. Излишняя влага станет очагом развития бактерий. Также не следует класть ее в емкость с водой.

Чтобы губка не имела неприятного запаха, нужно давать ей полностью высохнуть.