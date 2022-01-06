Как часто нужно проходить полное диагностическое обследование: план на 2022 год, чтобы быть здоровым

Если вы давно хотите обнаружить слабые места своего организма, пройти полное обследование и начать правильно питаться – новый год прекрасна возможность изменить свою жизнь к лучшему. Чтобы получить положительный результат, нужно составить план на целый год и следовать ему. Что такое чек-ап организма и какие обследования нужно обязательно пройти для здоровья – читайте в материале ТСН.ua.
Следует отметить, что заброшенные состояния и хронические болезни всегда нуждаются в более тяжелом и длительном лечении. Поэтому следует выработать в себе правильную привычку и регулярно проходить профилактические обследования у врачей – чек-апы организма. В Центре общественного здоровья Минздрава рассказали, как это сделать.
Чек-ап организма: что это и когда следует проходить полное диагностическое обследование в 2022
Медицинский осмотр (Чек-ап от английского слова "Check-Up") - ранняя диагностика различных заболеваний, в которую входят исследования и сдача анализов. То есть за один день вы сможете понять, все ли с вашим здоровьем хорошо и получить профессиональные рекомендации врачей по улучшению состояния.
Даже если вы чувствуете себя хорошо и у вас ничего не болит, проходить профосмотры нужно ежегодно. Следует записаться к своему семейному врачу, который порекомендует, у каких именно специалистов вам лучше пройти чек-ап.
Чек-ап организма: список важнейших профосмотров
Важно: правильный диагноз может поставить только специалист! Не занимайтесь самолечением, ведь это может привести к ухудшению здоровья.
Во время осмотра у семейного врача обязательно спросите, нет ли у вас факторов риска развития различных неинфекционных болезней, возможно, вам нужны дополнительные чек-апы организма.
Наиболее опасными заболеваниями, которые можно выявить во время профилактического обследования, в среднем:
- сахарный диабет – если вам уже 45 лет следует ежегодно проходить чек-ап организма на это заболевание;
- гипертония, или артериальная гипертензия, и другие заболевания сердечно-сосудистой системы – мужчинам чек-ап требуется после 40 лет, а женщинам после 50 лет, обследования проводятся каждые 2 года;
- туберкулез – каждый год нужно проходить скрининговые анкетирования;
- ВИЧ – ежегодно рекомендуется проводить быстрый тест на выявление антител к ВИЧ;
- опухоль толстого кишечника или колоректальный рак – ежегодно чек-ап организма проходят люди с высоким фактором риска, а раз в 2 года женщины и мужчины после 50 лет;
- рак молочной железы – маммографию следует проходить каждые 2 года женщинам в возрасте 40+;
- гинекологическое обследование для предотвращения онкологических заболеваний – если женщина живет половой жизнью, то чек-ап проводится ежегодно с 15 лет;
- рак предстательной железы – ежегодно с высоким риском развития этой болезни чек-ап организма проводится мужчинами после 40, со средним риском развития – после 45, если риск развития болезни низкий ежегодные чек-апы можно начинать после 50 лет.
Не забывайте раз в 2 года проходить обследование у стоматолога, чтобы предотвратить развитие кариеса зубов и провести профессиональную чистку. Также в Минздраве отмечают, что семейный врач поможет определиться с правильным питанием, подберет физические нагрузки и подскажет, что делать, чтобы бросить курить.