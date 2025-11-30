Как часто нужно проходить ВЛК военным: алгоритм действий в случае ухудшения здоровья

Медосмотр военных / Иллюстративный фото

Вопрос прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК) остается одним из самых острых как для тех, кто уже служит, так и для военнообязанных в запасе. Законодательство четко регулирует периодичность обзоров, а также определяет права бойцов на внеочередное обследование.

Об этом рассказал юрист Евгений Булименко в комментарии «РБК-Украина».

Какие вердикты выносит комиссия

По результатам медицинского осмотра врачи выносят одно из четырех постановлений. Лицо может быть признано пригодным к службе без ограничений или пригодным с определенными ограничениями (например, для службы в ТЦК или учебных центрах).

Также существуют статусы «временно непригодный» (требующий лечения) и «полностью непригодный» с исключением из военного учета. Если вы не согласны с решением, его можно обжаловать в областном, Центральном ВЛК или через суд.

Сроки действия справок

Важно различать правила для разных периодов. В мирное время военнообязанные должны проходить медосмотр раз в 5 лет. Офицеров запаса проверяют во время аттестации, а сержантов - при смене назначения.

Однако при мобилизации действуют другие правила. Постановление ВЛК о пригодности остается в силе только год с даты осмотра.

Если человека сочли временно непригодным, сроки также зависят от состояния в государстве:

в мирное время – до 12 месяцев;

во время военного положения — до 6 месяцев (после этого требуется повторное освидетельствование).

Как военному инициировать обзор

Военнослужащий имеет полное право требовать направления на ВЛК, если чувствует ухудшение здоровья. Для этого нужно подать рапорт на имя командира. Юрист напоминает, что сделать это можно не только на бумаге, но и в электронном виде через приложение «Армия+».

В случаях, когда командир игнорирует рапорт или отказывается подписывать, закон предусматривает несколько путей решения проблемы:

Обратиться на горячую линию Министерства обороны 0 800 50 04 42 . Подать жалобу в высшее командование. Подать в суд с требованием обязать командира предоставить направление.

