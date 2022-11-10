Как часто нужно стирать постельное белье – треть британцев делает это раз в год

Как часто рекомендуют менять постельное белье, от каких факторов это зависит, как часто стирают постель британцы, читайте в материале ТСН.ua

Согласно опросу, проведенному в 2012 году Национальным фондом сна, 91% людей меняют простыни раз в две недели, другие исследования свидетельствуют, что большинство людей во всем мире меняет простыни, пододеяльники и наволочки примерно раз в месяц, треть холостых мужчин в мире делает это раз в три месяца.

Первенство в соревновании по частоте стирки занимают британцы. Согласно опросу компании Hammonds Furniture, в котором приняло участие 2 тыс. человек 30% опрошенных британцев стирают постельное белье не чаще одного раза в год. С такой же периодичностью 36% британцев чистят одеяла.

При этом 40% британцев стирают полотенца после каждого использования, а 45% – после пятого вытирания. Однако, с бельем дела обстоят не так хорошо.

Например, 25% мужчин меняют трусы на новые только после пятого использования, среди женщин такое практикует 15%. А вот стирать бюстгальтер после каждого пятого одевания решает 55% женщин.

Все это делает жителей Великобритании еще теми грязнулями.

Приведенные данные свидетельствуют, что миллиарды людей не представляют, что именно происходит с постельным бельем уже на следующий день после того, как его постелили. Ведь визуальная чистота совсем не означает, что она остается такой же свежей, как сразу после стирки.

Как часто менять или стирать постельное белье

Согласно опросу, проведенному в 2012 году Национальным фондом сна, 91% людей сменяют простыни раз в две недели. Хотя это общепринятое практическое правило, дерматологи советуют менять комплект постельного белья каждую неделю или раз в 10 дней.

Многие специалисты рекомендуют еженедельную стирку если:

у вас аллергия или астма и вы чувствительны к пыли,

у вас инфекция или поражение на части кожи, соприкасающейся с простынями или подушками,

если вы чрезмерно потеете,

если с вами в постели спит ваш домашний любимец,

если у вас привычка есть в постели,

вы ложитесь спать, не приняв душ,

если вы спите голым.

Те, кто не регулярно стирает постель с более вероятностью подвергаетесь воздействию грибков, бактерий, пыльцы, шерсти животных. У людей, страдающих астмой и аллергией, симптомы болезни могут усилиться. Даже здоровый человек может почувствовать заложенность носа и чихание после ночного сна на нечистых простынях.

Что касается других постельных принадлежностей, пледов и пуховых одеял, их следует стирать еженедельно или раз в две недели. Особенно опасны как источники грибков перьевые подушки и подушки с синтетическим наполнителем. Такие подушки рекомендуют менять или хотя бы чистить раз в году или раз в два года. Одеяла могут прослужить от 15 до 20 лет при использовании с чехлом и регулярной стирке или химической чистке.

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