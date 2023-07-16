Как часто поливать помидоры, огурцы, капусту, другие овощи в жару

Овощные культуры очень быстро гибнут без воды. Она играет чрезвычайно важную роль для питания растений, ведь переносит питательные вещества в различные части растения, листья или плоды. Растениям нужна влага, чтобы избежать перегрева от солнца или слишком высокой температуры воздуха.

Как поливать помидоры

Корни помидоров расположены не глубоко, и поэтому они требуют обильного полива и высокой влажности почвы. Но помидоры являются культурой, потребность во влаге которой зависит от периода роста.

Полив помидоров в открытом грунте должен быть обильным сразу же после высадки рассады на постоянное место. Затем полив следует уменьшать, пока не наступит период плодоношения. Уменьшение полива необходимо во избежание чрезмерного роста зеленой массы, кроме того, обильный полив в это время может привести к затягиванию созревания плодов. При образовании плодов помидорам необходима высокая влажность почвы. Недостаток влаги в этот период может привести к осыпанию цветков в завязи, а значит к уменьшению урожайности. В период созревания плодов избыток влаги может привести к растрескиванию плодов и их последующему загниванию.

Глубина, на которую промачивают почву в период от посадки до образования плодов, должна составлять 20-25 см, а в период созревания урожая – 25-30 см. Оптимальный режим полива составляет в засушливое время – 2 раза в неделю по 10 литров воды на 1 м кв.

Лучше производить поверхностный полив помидоров, дождивание или опрыскивание с целью полива применять не рекомендуется.

Когда и как поливать огурцы в жару

Эта культура очень требовательна к поливу и влажности почвы, потому что:

Плоды огурцов практически на 90% состоят из воды.

Потребность в воде огурцов из-за того, что большие листья этой культуры испаряют достаточно много влаги.

Помимо обильного полива огурцам необходима также высокая влажность воздуха.

При выращивании огурцов главное обеспечить правильный и достаточный режим полива – начиная с высадки рассады в грунт и заканчивая созреванием плодов. Но есть и ограничения в поливе огурцов, они не должны находиться в воде.

В жаркий и засушливый период следует проводить освежающий полив. Поливать огурцы можно ежедневно или через день, пока не понизится температура воздуха и не закончится жара. Поливать в жару нужно из расчета 5-7 литров на 1 м кв.

Как поливать белокочанную капусту

К поливу этой культуры следует подойти ответственно, поскольку она очень требовательна к влаге. При недостаточном поливе капуста плохо развивается, образуется малое количество листьев, кочаны или мелкие, или совсем не образуются. Однако перелив культуры не очень хорошо сказывается на росте и формировании урожая капусты.

В жару белокочанную капусту следует поливать в расчете 10-15 литров воды на 1 м кв, во время жары - до 40-50 литров на 1 м кв.

Как поливать перец

Перец также относится к требовательным к влаге культурам. Корневая система этой культуры является горизонтально разветвленной, и при низкой влажности почвы рост растения замедляется, растение может сбросить бутоны и завязи плодов. Если и дальше растение будет испытывать нехватку воды, пострадает качество и количество урожая, плоды будут мелкие и деформированные, вызревание затянется и может образоваться верховая гниль.

После пересадки рассады в почву перец поливают умеренно, в противном случае растение может заболеть грибковыми болезнями или гнилью. Лучше поливать перец небольшими порциями, по мере подсыхания почвы. В период завязывания плодов следует использовать большее количество воды. Норма полива для этой культуры может колебаться от 15 до 30 л воды на 1 м кв.

Как поливать баклажаны

Баклажан требователен к влаге так же как и перец, но если земля холодная и постоянно влажная, баклажаны развиваются плохо. В период приживаемости рассады в открытом грунте, если теплая погода, этой культуре необходимы умеренный полив, а если сырая и пасмурная, еще и холодный ветер полив лучше вообще не проводить.

В такое время, нужно следить, чтобы почва была умеренно влажной. Много поливать нужно в период завязывания плодов и последующего их созревания, потому что из-за засухи могут опадать бутоны, цветки и плоды.

Идеальным для баклажанов является капельное орошение, потому что в этом случае растение поливается в местах основного роста корней. Поливные нормы схожи с нормами полива для перца: от 15 до 30 литров воды на 1 м кв., при глубине промокания грунта на 25-30 см.

Как поливать лук

В отличие, например, от огурцов, перца, баклажанов, лук не требует большого количества воды. Корневая система лука расположена очень компактно и ее потребности во влаге есть одинаковые в разные периоды роста.

Влага в почве важна для лука в первые 14-18 дней после посева и далее в течение 14-18 дней после появления всходов, когда происходит интенсивное образование листьев, рост и формирование корневой системы. Больше всего влаги он нуждается в период роста листьев и луковиц. Чрезмерное количество влаги будет задерживать созревание луковиц и сократит сроки хранения готового урожая.

В течение мая и июня лук поливают один раз в 7-8 дней из расчета 5-10 литров воды на 1 м кв. Первую половину июля поливают реже, уже один раз в две недели по 5-10 литров воды на 1 м кв. А во второй половине июля, когда формируется лук, полив можно оставить минимальным или прекратить совсем.

Полив моркови и свеклы

В начале роста морковь и свеклу поливают раз в 2 недели. В период формирования корнеплодов их поливают раз в неделю, а в засушливом и жарком районе и во время жары поливать морковь и свеклу можно два-три раза в неделю. За 2 недели до сбора урожая полив прекращают. Норма полива от 15 до 30 литров воды на 1 м², глубина промокания грунта не менее 30 см.

Как поливают редис

Редис требует частого и регулярного полива, в противном случае корнеплоды редиса будут жесткими и горькими по вкусу. Полив проводят каждые 2-3 дня, а в сухую и жаркую погоду – каждый день. Норма полива может составлять от 10 до 15 л воды на 1 м кв., глубина промокания земли более 20 см.

Как часто поливать кабачки и тыквы

Эти культуры не нуждаются в частом поливе. Для них будет достаточным поливом 1-2 раза в месяц. Полив должен быть очень интенсивным – по 2 ведра на куст. После того, как растение окучивают, несколько недель его лучше не поливать. В сухую и жаркую погоду кабачки и тыквы можно поливать несколько чаще – каждые три дня.

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