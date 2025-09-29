Как часто Россия может массированно бить по Украине этой осенью: авиационный эксперт дал ответ

ПВО работает по российским дронам / © tsn.ua

Реклама

Массированные удары по Украине могут быть один раз в 5-6 суток.

Об этом заявил авиационный эксперт Валерий Романенко в комментарии «Киев24».

В сентябре уже не стоит ожидать массированных атак, отметил Романенко и объяснил почему.

Реклама

«Общий выпуск россиянами, „Шахедов“ и „Гербер“ суммарный — 5200. Уже за этот месяц, за сентябрь, они выпустили более 5500. Они уже выдохлись», — пояснил авиаэксперт.

По словам Валерия Романенко, атаки по Киеву могут быть с любых позиций.

Напомним, в ночь на 29 сентября Россия атаковала Украину 32 ударными беспилотниками. Воздушные силы уничтожили 23 единицы. Оккупанты применили беспилотники типа Shahed, «Гербера» и беспилотники других типов с направлений: Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ. Около 20 из них — «Шахеды». Воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.