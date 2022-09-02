Как часто следует менять зубную щетку: ответ врачей

Все мы знаем, что пользоваться зубной щеткой долго нельзя. А все потому, что на нем остается зубной налет. Как часто следует менять зубную щетку – читайте в материале ТСН.ua.

Как рассказывают эксперты по изданию Express, зубную щетку нужно менять не реже раза в три месяца.

Что такое зубной налет? Это своеобразная плёнка из бактерий, которая остается на зубах после еды и напитков. Эти бактерии начинают вырабатывать кислоту. Она и вызывает кариес. Об этом часто предупреждают стоматологи своих пациентов. Благодаря чистке зубов налет можно удалить, что улучшает гигиену полости рта.

Однако, если нерегулярно менять зубную щетку, зубной налет все равно будет накапливаться на зубах.

Почему зубную щетку нужно менять часто

2013 было проведено исследование, в ходе которого ученые проверяли эффективность зубных щеток. Результаты показали, что после трех месяцев использования зубная щетка уже не справляется с удалением налета.

Со временем щетинки начинают изнашиваться, поэтому они больше не способны очищать участки, где нужна жесткая щетина.

Как показало исследование, износ начинается примерно на 40 день использования зубной щетки. Как только это происходит, зубной налет скапливается и становится причиной воспаления десен.

Следует обратить внимание, что проблемы с деснами могут вызвать достаточно серьезные заболевания – деменцию и сердечные инфекции.

У людей, более 40 дней не менявших зубную щетку, возникало значительное накопление зубного налета.

Как часто нужно менять зубную щетку

Многие люди продолжают пользоваться старыми зубными щетками, хотя и понимают, что их нужно время от времени менять.

Компания Carisbrook Dental (Манчестер) провела опрос, показавший, что женщины обычно меняют зубные щетки раз в 92 дня, а вот мужчины продолжают пользоваться стариками до 185 дней.

Врачи продолжают напоминать, что зубную щетку нужно менять раз в три-четыре месяца. Это касается и насадки для электрической зубной щетки.