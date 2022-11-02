Как дать отпор абьюзеру и не терпеть домашнее насилие: история женщины, нашедшей в себе силы говорить о пережитом

О домашнем насилии часто предпочитают молчать, терпеть, чтобы не выносить сор из избы. Эта проблема актуальна не только в Украине, но и в других странах мира. Тема настолько щепетильная, что иногда о ней не говорят. И зря. Ибо, обратившись за помощью, человек, пострадавший от насилия в семье, сможет навсегда сбросить цепи и начать новую жизнь. Собственно, как это сделала наша героиня, нашедшая силы дать отпор насильнику.

Не побоялась дать отворот

Откровенно найти женщину, которая бы рассказала о пережитом, нелегко. Те, которые испытали и душевные, и физические раны, не хотят вообще говорить о пережитом. Но Оксана (имя женщины и ее мужа изменены по этическим соображениям – ред.) согласилась на разговор, объяснив просто: "Делаю это ради других людей, которые переживают насилие в семье, но боятся перемен".

Оксана и Дмитрий – сверстники. Познакомились во время учебы в вузе. Оксана получала филологическое образование, а Дима – экономическое. Более двух лет влюбленные встречались, а потом парень сделал предложение. Отгуляли свадьбу, потом получили дипломы и строили планы на счастливое будущее. Оксана быстро нашла работу переводчицы в местной фирме, а вот Диме пришлось не один месяц отправлять резюме в разные фирмы и предприятия. Он все никак не мог найти хорошую работу, поэтому перебивался разными подработками.

Через два года у молодых супругов родился сын-первенец, а еще через два года – дочь. Дмитрий стал задерживаться с друзьями и распивать спиртное. Оксане приходилось тащить на себе дом, детей и работу.

"Вы знаете, как бы мне ни было физически тяжело, но ни разу не пожаловалась мужчине и не упрекнула, что он мало зарабатывает и ничем не помогает, – делится воспоминаниями Оксана.

Фото: pixabay.com

"Думала, что вот-вот найдет хорошую работу, и все снова будет хорошо. В голове не укладывалось, что Дима постепенно превращается в обидчика, возможно, не хотела в это верить. Сначала были невинные упреки: то вещи не там сложены, то еда недосоленная", – добавляет она.

А потом "понеслось". Мужчина часто заглядывал в стакан и возвращался домой под хмельком. Вот тогда слов не подбирал и всячески меня унижал. А однажды поднял на меня руку.

Правда, на следующий день на коленях просил прощения. И я простила, потому что боялась остаться одна с двумя детьми. Некоторое время мы жили спокойно, пока избиение не повторилось снова, а потом снова и снова.

Долго я молчала, не признавалась о побоях ни родителям, ни подругам. Пока не наткнулась на исповедь женщины, которую мужчина чуть не убил. Ее дети могли остаться полусиротами. Вы знаете, этот рассказ настолько поразил меня, возможно, я даже примерила на себя роль героини и решила действовать немедленно.

Первое, что сделала – нашла психолога в Центре социальных служб для семьи, детей и молодежи.

После беседы с ним я признала, что нужно разводиться и готова к этому шагу. Даже оценила риски, что мужчина будет относиться еще более агрессивно, когда узнает такое мое решение. Но решила не отступать. С психологом составили подробный план безопасности.

Прежде должны были отправить детей в безопасное место, чтобы мужчина не совершил с ними беды или не шантажировал меня ими. Договорилась о путевках в детский лагерь. Когда сын с дочерью туда поехали, мне стало спокойнее, и я выдохнула. Мужчина и дальше продолжал совершать насилие, давил психологически, но руки не поднимал. Может, что-то чувствовал. Снаружи я держалась, как всегда, пыталась быть кротким и боялась хоть чем-то изложить свои планы. Незаметно, чтобы не бросалось в глаза, забрала из квартиры украшения и документы: на квартиру, свидетельство о рождении детей, паспорта. Все это отдала подруге на хранение. Частично забрала одежду детей и свою. В центре мне нашли юриста, который меня проконсультировал и помог составить исковое заявление. Однажды вечером я вернулась домой и сказала мужу, что еду к подруге в другой город, мол, нужна моя помощь. Он начал что-то бормотать под нос, но, поскольку был под градусом, быстро заснул и не успел отреагировать.

Я действительно уехала в другой город и уже оттуда подала заявление на развод. Мужчине поступила повестка в суд. Процесс, даривший мне свободу, стартовал. Удивительно, но сам развод произошел относительно легко и быстро. Муж сначала пытался со мной поговорить, просил прощения, прикрывался детьми, мол, как ему нас не будет хватать, каялся за содеянное и обещал исправиться. Но я была непоколебима, понимала, что такие, как он, не меняются. Дети также меня поддержали, ведь неоднократно были свидетелями того, как папа избивал меня у них на глазах.

Фото: Pexels

Иногда лучше хирургия, чем терапия

Более 15 лет домашнему насилию сопротивляются психолог Каменец-Подольского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Виталий Полищук вместе с коллегами. Они являются участниками различных тренингов, проводимых как международными экспертами, так и украинскими. Мужчина говорит, что активное внимание теме домашнего насилия начали уделять несколько лет назад, и это связано с законодательными изменениями.

В Каменце-Подольском в начале августа на базе центра заработали две мобильные бригады социально-психологической помощи пострадавшим от домашнего насилия и насилия по признаку пола. В состав кроме психолога вошли еще социальные работники и водители. Специалисты мобильных бригад – это люди, умеющие построить доверительные отношения с пострадавшими.

"Модель работы мобильной бригады, когда специалисты могут выезжать и оказывать помощь в любом удобном месте для человека, подвергшегося насилию, новая и уникальная", – объясняет директор ЦСССДН Элина Ковтун.

Также читайте Терроризировал мать и разгромил дом: за домашнее насилие жителя Житомирской области отправили в тюрьму

"Ее в 2016 году начало агентство ООН – UNFPA. В настоящее время создание мобильных бригад поддерживает государство, их работа закреплена на законодательном уровне Постановлением Кабмина. Задача бригады обширна. В первую очередь они планово или экстренно реагируют на обращение о случаях насилия. Оказывают психологическую, рассказывают им об их правах и путях получения помощи, прорабатывают план безопасности и оценивают риски, в случае необходимости, направляют пострадавших в спецучреждения, проводят информационно-просветительскую работу по предотвращению насилия", — добавила она.

Бесплатно получить помощь могут как пострадавшие переселенцы, так и жители. А еще люди могут обратиться к специалистам за консультацией по телефонам по номерам: 096-033-20-29 или 095-033-20-29, ежедневно, с 9.00 до 21.00.

В дистанционном формате специалисты могут консультировать также пострадавших с оккупированных территорий или мест активных боевых действий.

"За месяц работы мобильная бригада уже совершила 12 выездов и приняла в своем центре около двух десятков человек", – рассказывает Виталий Полищук.

"Большая часть обращений сейчас поступает от каменчан. Наше преимущество – в мобильности и доступности к человеку, подвергшемуся домашнему насилию. Алгоритм такой: есть информация, мы выезжаем на место, оцениваем ситуацию. Если факт насилия подтверждается, проводится оценка риска за 3 -балльной шкале: низкий, средний и высокий.При среднем или высоком с человеком совместно составляется план безопасности, т.е. подробно расписывается, что будет делать в случае повторного совершения насилия. имели низкие риски. Реальных сообщений зафиксировали семь. Люди не боятся говорить, и это уже позитив", – добавил он.

По словам Виталия Аркадьевича, наиболее часто встречается психологическое насилие. Физическое сразу бросается в глаза, и не все обидчики афишируют такие вещи, потому что не хотят, чтобы об этом узнали другие. На третьем месте – экономическое."

"Есть еще сексуальное, по моему мнению, достаточно распространенное, но оно умалчивается. Часто женатые мужчины убеждены, что жены им обязаны по первому зову. Это и есть сексуальное насилие, когда контакт без согласия, или когда человек находится в состоянии измененного сознания" — алкогольного или наркотического опьянения, под влиянием медикаментов и т.д. О таких вещах редко говорят, но они есть", — сказал он.

Виталий Аркадьевич не один год помогает людям, пострадавшим от домашнего насилия. Преимущественно это женщины и дети, реже – родители, страдающие взрослыми детьми.

"У большинства людей, которые обращались за помощью, такая ситуация в семье формировалась годами и стала хронической. Взаимодействие между супругами долгое время строилось на насилии. Когда начинаешь с такими случаями работать, у женщин возникает ощущение, что, в случае решения проблемы, их семья развалится.Так делают шаг назад и не воспринимают насилие как проблему. Мотивируют так: "Звонила, потому что хотела испугать мужчину. Но в общем-то он у меня нормальный. Правда, когда выпьет, может и ударить. Но пьет нечасто", – добавил он.

"Мы привыкли оценивать людей через призму собственных представлений. Поэтому знакомым или друзьям, которые знают о насилии, но сами имеют нормальные семьи и отношения, трудно это понять. Мы с таким давно работаем и делаем все возможное, чтобы сдвинуть ситуацию и мотивировать человека к изменениям.Особенно, когда есть риски для ребенка, тогда используем более радикальные методы.Ибо насилие, совершенное при ребенке или относительно него, наносит удар.Влияние на психику ребенка не всегда очевидно и явно, как может казаться на первый взгляд.Когда в семье совершается насилие, дети пытаются найти в своей голове, условно говоря, "безопасное место". Они пытаются улучшить отношения с агрессором, чтобы чувствовать себя в безопасности. Это нормально и, возможно, один из немногих методов, которые могут дать результат. тяжелее психологическое состояние, потому что чувствуют угрызения совести, им кажется, что изменяют матери, чувствуют себя бессильными, виноватыми, потому что пытаются быть в хороших отношениях с насильником, чтобы обезопасить себя", – говорит он.

Во время общения с ребенком, оценивая ситуацию, спрашиваю:

– Папа тебе может что-нибудь плохое сделать?

– Нет.

– Папа хороший?

– Нет.

– Папа плохой?

– Да.

Но в практике был случай, когда ребенок себя считал в безопасности, и вдруг отец совершил насилие и по отношению к нему. В таком случае ребенок начинает себя отождествлять с мамой и быть с ней, как говорится, в одной связке. Упреки совести исчезают и заменяются страхом за себя и маму.

Тогда ребенку становится нравственно легче.

Может ли обидчик измениться? Виталий Полищук считает, что гипотетически – да, но в своей практике такого еще не видел. Напротив, чем активнее человек сопротивляется, тем более агрессивные методы использует насильник. Поэтому часто хирургия лучше, чем терапия. За годы работы может с уверенностью сказать, что иногда женщину сдерживает не стыд обратиться за помощью, а неуверенность в том, что ей удастся что-то изменить. Иногда перспективу избавления от насилия видят хуже и в темных тонах, чем реальная ситуация.

Также читайте Экономическое насилие в семье: как его распознать и преодолеть

"Универсальных советов по предотвращению насилия в семье нет, для каждого случая они индивидуальны. Но есть общие рекомендации, – продолжает психолог.

Прежде всего, следует осознать, готов ли человек что-то менять. Бывает, что все понимает, но пытается возразить, занимается самообманом или продолжает играть роль жертвы. Это такая целостная система, ты пытаешься вовне туда попасть, разрушить ее, а она все не поддается. Будто долбишь-долбаешь скорлупу яйца, а она все никак не развалится. На это трудно влиять, но может быть.

Далее человек, подвергшийся насилию, должен оценить, куда может двигаться: будут ли это какие-то кардинальные шаги, например переезд в другой город или даже страну, или самозащиту. Когда готова к переезду, нужно тщательно подготовиться, найти место, подумать о документах, согласовать юридические вопросы. Это желательно делать с человеком-помощником, который играл бы роль объективного зеркала. В идеале – это психолог. Ибо люди без профессиональной подготовки достаточно субъективно оценивают события. Если человек готов к самозащите, его нужно этому научить.

Когда в семье есть дети, нужно оценить, как они отреагируют на начало сопротивления или конкретные шаги, которые будет делать мама. Иногда женщина начинает сопротивляться, а дети тянутся к обидчику. Дети не являются полноценными помощниками, но должны понимать, что происходит, и доверять маме, словом, помочь ей помочь им.

И обязательно перед тем, как женщину готовить к радикальному шагу, нужно поработать с ее самооценкой. Часто проблема может тянуться еще с детских лет.

В реестре 66 обидчиков

Домашнее насилие – это не только побои. Это любые умышленные действия физического, сексуального, психологического или экономического направления в отношении человека, которые нарушают конституционные права и свободы, наносят моральный, физический или психический вред.

В Украине для предотвращения этого явления принят Закон Украины "О предотвращении и противодействии домашнему насилию", а также внесены изменения в Уголовный и Кодекс Украины об административных правонарушениях, введенных ответственность за такие деяния. Существенно расширен круг лиц, к которым относится такое явление. Если раньше домашним насилием считались инциденты между супругами, то теперь это и бывшие супруги, гражданские браки (общее проживание без регистрации). Расширили и круг лиц, признанных обидчиками: приемные родители, лица, совместно проживающие или проживавшие в одной семье, родные братья, сестры, опекуны и другие родственники – дядя, тетя, племянницы, двоюродные братья, сестры, двоюродные дедушки и бабушки. Введено понятие ребенка-обидчика, то есть лица до 18 лет, совершившего любое насилие.

В Каменец-Подольском райуправлении полиции создана мобильная группа для противодействия домашнему насилию под условным названием «Полина». В ее состав входят участковый и представитель отдела реагирования патрульной полиции. Все они прошли соответствующую учебу, которую для них проводили тренеры из ОБСЕ, получили сертификаты и оперативно выезжают на вызовы насилия, поступающие на линию 102.

"По состоянию на август, в полицию поступило 322 вызова, зарегистрированных в журнале единого учета, о домашнем насилии, – комментирует старший инспектор отдела превенции капитан полиции Сергей Волошин.

Из них подтвердились сто, составлены протоколы и направлены на рассмотрение в суд. На сегодняшний день в реестре зарегистрировано 66 человек, совершивших домашнее насилие.

Уголовная ответственность наступает тогда, когда человек признан судом виновным в трех зарегистрированных фактах совершения домашнего насилия в отношении одного и того же члена семьи.

За совершение домашнего насилия виновное лицо наказывается общественными работами сроком от 150 до 240 часов, либо арестом сроком до шести месяцев, либо ограничением свободы сроком до пяти лет, либо лишением свободы сроком до двух лет.

Фото: unsplash.com

Их миссия – координировать

Человек, страдающий домашним насилием, кроме ЦСССДМ и полиции, может обратиться еще и в департамент социальной защиты населения (ул.Шевченко, 26). На его базе действует координационный совет по семье, гендерному равенству, демографическому развитию, предотвращению и противодействию домашнему насилию, противодействию торговле людьми.

"Фактически мы являемся тем органом, который координирует работу всех причастных к этому вопросов служб и учреждений: полиции, отдела по делам семьи, ЦСССДМ, образования, медицины и т.д.", — говорит главная специалист отдела социальных гарантий, компенсаций и по делам семьи. департамента соцзащиты населения Каменец-Подольского горсовета Татьяна Заянчуковская.

"Скажем, от полиции поступило заявление о совершенном домашнем насилии, а дальше мы все изучаем, проводим разъяснительную работу, куда человеку обратиться и какую помощь он может получить. Часто пострадавшие от рук близких или любимых растеряны, смущены, в их опускаются руки, не знают, что делать.Мы же являемся тем маяком, который поможет вывести из тьмы.Не можем закрывать глаза ни на одну жалобу, потому что безразличие – страшнее насилия.Мы даем телефоны специалистов, которые помогут, сориентируют, предоставят первую психологическую помощь, расскажут алгоритм действий. Главное – не стесняться и не бояться обращаться за помощью", – добавляет она.

У нашей героини Оксаны хватило сил признать проблему, обратиться за помощью и найти правильный путь ее решения. Сегодня женщина вместе с детьми находится в безопасном месте и призывает других людей, подвергшихся насилию, не терпеть побои, издевательств и угроз, а действовать немедленно. В конце тоннеля всегда есть свет…

Читайте также: