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Как действовать, если повестка пришла не по фактическому месту жительства

Как действовать, если повестка пришла не по фактическому месту жительства

Важно обращаться в ТЦК по месту регистрации

При изменении места жительства важно актуализировать информацию в ТЦК.

Военнообязанным гражданам Украины важно встать на учет по фактическому месту жительства, чтобы избежать проблем с повестками.

Об этом рассказал адвокат Юрий Айвазян порталу "Юристы.UA".

Повестка может поступить по адресу регистрации даже если гражданин проживает в другом населенном пункте. Адвокат Юрий Айвазян отмечает, что в таком случае невозможно пройти военно-врачебную комиссию по месту фактического проживания.

"Вы должны явиться за повесткой в тот ТЦК, который прислал вам ее", — рассказал он.

По его словам, во избежание подобных проблем в будущем гражданин должен стать на учет в ТЦК по месту фактического проживания. Однако даже если повестка поступила в адрес регистрации, ему все равно нужно обратиться в соответствующий ТЦК.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине есть законные основания, по которым гражданин может не явиться в ТЦК после получения повестки, в том числе по болезни или другим уважительным причинам.

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