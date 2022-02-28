Как действовать, если человек без сознания, есть кровотечение, перелом или травма шеи: первая помощь

В условиях военного состояния очень важно знать, как правильно проводить первую домедицинскую помощь при переломах, травмах шеи, когда человек без сознания. ТСН.ua рассказывает, какие основные признаки этих состояний и как нужно действовать.
Признаки перелома
Есть абсолютные и относительные признаки перелома.
Абсолютными признаками перелома являются:
- противоестественное ярко выраженное положение кости;
- на линии повреждения кость отличается подвижностью;
- при движении появляется своеобразный хруст (крепитация);
- наличие открытой раны, из которой выделяется обломок кости;
- длина кости изменена;
- в кожных покровах теряется чувствительность (разрыв нервных стволов).
Все эти признаки точно указывают на наличие у потерпевшего перелома.
Также есть относительные признаки, которые могут появляться как при переломах, так и при сильном ушибе:
- на месте повреждения появляется сильная боль, особенно когда травмированная конечность двигается;
- в течение короткого времени (15 минут – 2 часа) появляется отек;
- появляются гематомы;
- поврежденная конечность не двигается полностью или ее подвижность значительно уменьшается.
Как действовать при переломе (инфографика)
Признаки травмы шеи (перелома шейных позвонков)
Основные признаки травмы шеи :
- появление сильной боли в районе шейного отдела позвонков;
- потеря или усиление чувствительности в области шеи;
- появление паралича верхних или нижних конечностей или два варианта сразу;
- отечность в месте повреждения;
- появление гематом в месте повреждения;
- судороги.
Как действовать при травмировании шеи (инфографика)
Клинические проявления (признаки) обморока
Обморок обычно длится несколько секунд. Основными ее симптомами являются:
- потемнение в глазах;
- лицо начинает сильно бледнеть;
- появление холодного пота на лбу;
- цианоз губ (посинение).