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Как действовать, если человек без сознания, есть кровотечение, перелом или травма шеи: первая помощь

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Как действовать, если человек без сознания, есть кровотечение, перелом или травма шеи: первая помощь

Первая помощь: при переломе, травме шеи, кровотечении, когда человек без сознания / https://www.instructables.com/

В условиях военного состояния очень важно знать, как правильно проводить первую домедицинскую помощь при переломах, травмах шеи, когда человек без сознания. ТСН.ua рассказывает, какие основные признаки этих состояний и как нужно действовать.

Признаки перелома

Есть абсолютные и относительные признаки перелома.

Абсолютными признаками перелома являются:

  • противоестественное ярко выраженное положение кости;
  • на линии повреждения кость отличается подвижностью;
  • при движении появляется своеобразный хруст (крепитация);
  • наличие открытой раны, из которой выделяется обломок кости;
  • длина кости изменена;
  • в кожных покровах теряется чувствительность (разрыв нервных стволов).

Все эти признаки точно указывают на наличие у потерпевшего перелома.

Также есть относительные признаки, которые могут появляться как при переломах, так и при сильном ушибе:

  • на месте повреждения появляется сильная боль, особенно когда травмированная конечность двигается;
  • в течение короткого времени (15 минут – 2 часа) появляется отек;
  • появляются гематомы;
  • поврежденная конечность не двигается полностью или ее подвижность значительно уменьшается.

Как действовать при переломе (инфографика)

Что делать при переломе? / ©
Что делать при переломе?

Признаки травмы шеи (перелома шейных позвонков)

Основные признаки травмы шеи :

  • появление сильной боли в районе шейного отдела позвонков;
  • потеря или усиление чувствительности в области шеи;
  • появление паралича верхних или нижних конечностей или два варианта сразу;
  • отечность в месте повреждения;
  • появление гематом в месте повреждения;
  • судороги.

Как действовать при травмировании шеи (инфографика)

Что делать при травме шеи? / ©
Что делать при травме шеи?

Клинические проявления (признаки) обморока

Обморок обычно длится несколько секунд. Основными ее симптомами являются:

  • потемнение в глазах;
  • лицо начинает сильно бледнеть;
  • появление холодного пота на лбу;
  • цианоз губ (посинение).

Как действовать, если человек без сознания

Что делать, когда человек без сознания? / ©
Что делать, когда человек без сознания?

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