Первая помощь: при переломе, травме шеи, кровотечении, когда человек без сознания / https://www.instructables.com/

Как действовать, если человек без сознания, есть кровотечение, перелом или травма шеи: первая помощь

Как действовать, если человек без сознания, есть кровотечение, перелом или травма шеи: первая помощь

В условиях военного состояния очень важно знать, как правильно проводить первую домедицинскую помощь при переломах, травмах шеи, когда человек без сознания. ТСН.ua рассказывает, какие основные признаки этих состояний и как нужно действовать.

Признаки перелома

Есть абсолютные и относительные признаки перелома.

Абсолютными признаками перелома являются:

противоестественное ярко выраженное положение кости;

на линии повреждения кость отличается подвижностью;

при движении появляется своеобразный хруст (крепитация);

наличие открытой раны, из которой выделяется обломок кости;

длина кости изменена;

в кожных покровах теряется чувствительность (разрыв нервных стволов).

Все эти признаки точно указывают на наличие у потерпевшего перелома.

Также есть относительные признаки, которые могут появляться как при переломах, так и при сильном ушибе:

на месте повреждения появляется сильная боль, особенно когда травмированная конечность двигается;

в течение короткого времени (15 минут – 2 часа) появляется отек;

появляются гематомы;

поврежденная конечность не двигается полностью или ее подвижность значительно уменьшается.

Как действовать при переломе (инфографика)

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Признаки травмы шеи (перелома шейных позвонков)

Основные признаки травмы шеи :

появление сильной боли в районе шейного отдела позвонков;

потеря или усиление чувствительности в области шеи;

появление паралича верхних или нижних конечностей или два варианта сразу;

отечность в месте повреждения;

появление гематом в месте повреждения;

судороги.

Как действовать при травмировании шеи (инфографика)

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Клинические проявления (признаки) обморока

Обморок обычно длится несколько секунд. Основными ее симптомами являются:

потемнение в глазах;

лицо начинает сильно бледнеть;

появление холодного пота на лбу;

цианоз губ (посинение).

Как действовать, если человек без сознания

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