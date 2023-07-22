Как действовать, когда вас задерживают представители ТЦК: адвокат дал ряд советов

Если вы прибываете в ТЦК и вам приказывают пройти военно-врачебную комиссию, вы имеете право от этого отказаться, отмечает адвокат.

Адвокат Ростислав Кравец объяснил, как действовать, когда вас задерживают представители территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

На своем YouTube-канале Ростислав Кравец дал ряд советов.

"В большинстве случаев в последнее время присутствуют представители полиции. Если вы видите работника полиции, вы можете его позвать и попросить его обязательно включить нагрудную камеру. Далее вы должны сообщить, что вы не уклоняетесь от исполнения воинской обязанности, от военного учета, от непосредственно прохождения ВВК (военно-врачебной комиссии), от появления в ТЦК для уточнения личных данных. военной помощи). Если нет возможности, можете включить свой телефон, обязательно чтобы эта запись была. То же сообщите работникам ТЦК. Далее публично сообщите работникам ТЦК, что вы обязательно явитесь в ТЦК после работы, своих личных дел, не сразу, не сегодня, потому что сегодня вы заняты", — советует адвокат.

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Что касается лиц, у которых есть отсрочка от мобилизации, Кравец советует иметь соответствующие документы и обязательно об этом публично сообщить.

"В случае, если они вас не слушают, силой запихивают в какой-то автобус, также публично сообщите, что вы не хотите вместе ехать с ними, вы не заказывали у Национальной полиции доставку вас в ТЦК", — добавляет он.

Какие у вас права при административном задержании

Представители ТЦК и СП должны сообщить ваши права, вызвать адвоката и составить соответствующий протокол.

Адвокат отмечает, что задерживать вас могут не более чем на три часа.

"Вы также должны у них выяснить, задерживают ли вас, предъявляют ли вам какое-то подозрение, или вы совершили какие-то преступление… Обязательно это снимайте. В случае, если не реагируют, силой вас запихивают в автомобиль, если вы прибываете в ТЦК так, не советую сопротивляться", — отмечает он.

Если вы прибываете в ТЦК и вам приказывают пройти ВЛК, вы вправе от этого отказаться. "Требуйте вызвать полицию, адвоката, представителей ДБР для фиксирования преступления – похищение человека именно представителями ТЦК", – советует адвокат.

Кравец добавляет, что вы также можете сообщить военной службе правопорядка о нарушениях, совершенных представителями ТЦК.

"Вы имеете право ничего не проходить, ничего не подписывать, пока не придет представитель полиции, ДБР, ВСП, зафиксирует соответственно эти нарушения при свидетелях. Я думаю, что до этого не дойдет – вас просто отпустят домой", — резюмировал адвокат.

Ранее адвокат Ростислав Кравец объяснил, как нужно вести себя, когда к вам домой пришли полицейские, или вас где-то задерживают и пытаются доставить в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

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