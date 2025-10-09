Как действовать родителям, когда ребенок категорически отказывается идти в детский сад: пять проверенных правил

Детский сад

Переход к детскому садику редко бывает легким, но когда ребенок категорически отказывается посещать заведение, рутинное утро превращается в настоящее сражение, истощая родительские нервы.

Психолог Анжела в своем блоге в соцсети ТикТок рассказала родителям о пяти правилах, которые помогут облегчить и ускорить адаптацию малыша.

Ритуал прощания

По словам психолога, родителям не следует затягивать прощание утром в группе. Помогут короткие, четкие, одинаковые действия. Малышу важно понимать, как будет проходить расставание, а повторяемость поможет снизить уровень тревожности.

Маленькие опоры

Родители могут положить в карман сына или дочери маленький предмет или игрушку. Кроме того, можно договориться с ребенком об особом знаке, который будет напоминать, что вы рядом.

Разговаривайте о чувствах

Родителям следует спрашивать у ребенка не только о том, что происходило в садике в течение дня. Очень важно спрашивать о том, что ребенок чувствовал. Это учит малыша понимать и выражать свои эмоции.

Добавьте позитива

Следует ввести особое «послесадиковское» правило. Это может быть прогулка или совместная игра на дому. Так ребенок будет понимать, что после тяжелого дня его ждет награда.

Контролируйте свою тревожность

Тревога родителей передается ребенку, поэтому именно родителям следует заботиться о своем эмоциональном состоянии. Если они будут спокойны, ребенку будет легче адаптироваться.

«Адаптация — это время, и у вас все получится. Помните, что вы команда», — подытожила психолог.

