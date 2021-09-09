Как действовать вакцинированным от коронавируса украинцам, в случае контакта с больным COVID-19: объяснение Минздрава

Как действовать вакцинированным от коронавируса украинцам, в случае контакта с больным COVID-19: объяснение Минздрава

Вакцинированным украинцам отменят самоизоляцию после контакта с больным COVID-19

В Украине вакцинированным от коронавируса могут отменить обязательную самоизоляцию после контакта с зараженным коронавирусом.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью с медицинским экспертом ЮНИСЕФ Екатериной Булавиновой.

Кузин отметил, что в случае появления симптомов после контакта с больным коронавирусом даже полностью вакцинированы должны непременно пройти тестирование.

"Сейчас у нас происходит обновление приказа о порядке эпидемиологического надзора за коронавирусной болезнью и соответственно, люди, которые получили две прививки, не будут нуждаться в самоизоляции. Но в случае появления симптомов, они должны обязательно пройти тестирование или методом антигена, или ПЦР-теста", — сказал Кузин.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку