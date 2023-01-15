Как действовать во время обрушения здания в результате взрыва: основные правила

Ракетные обстрелы могут привести к обвалу здания. Поэтому МВД подготовило несколько правил.

В случае разрушения здания, в котором вы находитесь, следует попытаться оставить его как можно быстрее. Однако, если сделать это невозможно – соблюдайте определенные правила, о которых рассказали в Министерстве внутренних дел.

Основные правила:

скорее покиньте здание, но не пользуйтесь лифтом. По возможности предупредите других об опасности обрушения. Сохраняйте спокойствие и не создавайте давку во время спуска по лестнице. Отойдите от дома как можно дальше.

если здание оставить невозможно: держитесь подальше от окон и балконов. По возможности перекройте воду, газ и обесточьте помещение; разместитесь в углу, у проема двери, между балками, каркасами или под столом.

если вы оказались под завалами: зовите на помощь, старайтесь высвободить руки и ноги. По возможности звоните по телефону 101. Можете попытаться разбирать вокруг себя завал, но не трогайте то, на чем все держится. В ожидании помощи по возможности стучите по трубам или батареям.

Напомним, 14 января Россия массированно атаковала Украину ракетами. По данным Воздушных сил ВСУ, оккупанты выпустили 38 ракет разных типов. Силы ПВО уничтожили 25 из них.

Одна из крылатых ракет Х-22 попала в многоэтажку в Днепре. Известно, что число погибших выросло до 23 человек. Среди жертв – 1 ребенок.

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Президент Владимир Зеленский пообещал возмездие за удар по жилому дому в Днепре.

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