Как действовать во время стрельбы и захвата заложников: советы ГСЧС после трагедии в Киеве
Как выжить во время стрельбы и теракта — расширенная инструкция ГСЧС.
После трагедии в Голосеевском районе Киева, где злоумышленник хладнокровно убил 6 человек, в ГСЧС напомнили, как действовать во время стрельбы и чрезвычайных ситуаций.
Об этом передает пресс-служба ГСЧС.
Киев приходит в себя от ужасной стрельбы, в результате которой погибли и пострадали гражданские люди. Эта трагедия в который раз напомнила, насколько важно каждому из нас знать алгоритм действий, спасающих жизнь в условиях хаоса, перестрелки или террористической угрозы.
Настоятельно просим ознакомиться и запомнить эти правила безопасности от ГСЧС:
Основные меры по предотвращению возможного террористического акта
не трогайте в вагоне поезда, подъезде или на улице ничейные пакеты (сумки), не подпускайте к ним других. Сообщите о находке сотрудника полиции;
в присутствии террористов не выказывайте свое недовольство, воздержитесь от резких движений, крика и стонов;
при угрозе применения террористами оружия ложитесь на живот, защищая голову руками, подальше от окон, остекленных дверей, проходов, лестниц;
используйте любую возможность для спасения;
если произошел взрыв — принимайте меры по недопущению пожара и паники, оказывайте медицинскую помощь пострадавшим;
старайтесь запомнить приметы подозрительных людей и сообщите их прибывшим сотрудникам спецслужб.
Действия во время перестрелки
если стрельба застала вас на улице, сразу же лягте и оглянитесь, выберите ближайшее укрытие и проберитесь к нему, не поднимаясь в полный рост. Укрытием могут служить выступы домов, памятники, бетонные столбы или бордюры, канавы.
помните, что автомобиль — не лучшая защита, потому что его металл тонкий, а горючее — взрывоопасное.
при первой возможности спрячьтесь в подъезде дома, подземном переходе, дождитесь окончания перестрелки;
проводите меры по спасению детей, при необходимости прикройте их своим телом. По возможности сообщите об инциденте сотрудников полиции;
если в ходе перестрелки вы находитесь в доме, укройтесь в ванной комнате и лягте на пол, потому что находиться в комнате опасно из-за возможности рикошета.
находясь в укрытии, следите за возможным началом пожара. Если пожар начался, а стрельба не прекратилась, оставьте квартиру и спрячитесь в подъезде, подальше от окон.
Действия в случае захвата автобуса
если вы оказались в захваченном автобусе, не привлекайте к себе внимания террористов. Осмотрите салон, определите места возможного укрытия на случай стрельбы;
успокойтесь, попытайтесь отвлечься от происходящего;
снимите ювелирные украшения;
не смотрите в глаза террористам, не передвигайтесь по салону и не открывайте сумки без их разрешения;
не реагируйте на провокационное или дерзкое поведение;
если представители власти предпримут попытку штурма, ложитесь на пол между креслами и оставайтесь там до окончания штурма;
после увольнения — немедленно оставьте автобус, потому что не исключена возможность его заминирования террористами и взрыва паров бензина.
Ранее эксперт по безопасности объяснил, как поступать во время подобных нападений, как теракт в Киеве 18 апреля.