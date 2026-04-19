Как действовать во время стрельбы и захвата заложников: советы ГСЧС после трагедии в Киеве

Первые фото раненых в результате перестрелки в Киеве / © из соцсетей

Реклама

После трагедии в Голосеевском районе Киева, где злоумышленник хладнокровно убил 6 человек, в ГСЧС напомнили, как действовать во время стрельбы и чрезвычайных ситуаций.

Об этом передает пресс-служба ГСЧС.

Киев приходит в себя от ужасной стрельбы, в результате которой погибли и пострадали гражданские люди. Эта трагедия в который раз напомнила, насколько важно каждому из нас знать алгоритм действий, спасающих жизнь в условиях хаоса, перестрелки или террористической угрозы.

Реклама

Настоятельно просим ознакомиться и запомнить эти правила безопасности от ГСЧС:

Основные меры по предотвращению возможного террористического акта

не трогайте в вагоне поезда, подъезде или на улице ничейные пакеты (сумки), не подпускайте к ним других. Сообщите о находке сотрудника полиции;

в присутствии террористов не выказывайте свое недовольство, воздержитесь от резких движений, крика и стонов;

при угрозе применения террористами оружия ложитесь на живот, защищая голову руками, подальше от окон, остекленных дверей, проходов, лестниц;

используйте любую возможность для спасения;

если произошел взрыв — принимайте меры по недопущению пожара и паники, оказывайте медицинскую помощь пострадавшим;

старайтесь запомнить приметы подозрительных людей и сообщите их прибывшим сотрудникам спецслужб.

Действия во время перестрелки

если стрельба застала вас на улице, сразу же лягте и оглянитесь, выберите ближайшее укрытие и проберитесь к нему, не поднимаясь в полный рост. Укрытием могут служить выступы домов, памятники, бетонные столбы или бордюры, канавы.

помните, что автомобиль — не лучшая защита, потому что его металл тонкий, а горючее — взрывоопасное.

при первой возможности спрячьтесь в подъезде дома, подземном переходе, дождитесь окончания перестрелки;

проводите меры по спасению детей, при необходимости прикройте их своим телом. По возможности сообщите об инциденте сотрудников полиции;

если в ходе перестрелки вы находитесь в доме, укройтесь в ванной комнате и лягте на пол, потому что находиться в комнате опасно из-за возможности рикошета.

находясь в укрытии, следите за возможным началом пожара. Если пожар начался, а стрельба не прекратилась, оставьте квартиру и спрячитесь в подъезде, подальше от окон.

Действия в случае захвата автобуса

если вы оказались в захваченном автобусе, не привлекайте к себе внимания террористов. Осмотрите салон, определите места возможного укрытия на случай стрельбы;

успокойтесь, попытайтесь отвлечься от происходящего;

снимите ювелирные украшения;

не смотрите в глаза террористам, не передвигайтесь по салону и не открывайте сумки без их разрешения;

не реагируйте на провокационное или дерзкое поведение;

если представители власти предпримут попытку штурма, ложитесь на пол между креслами и оставайтесь там до окончания штурма;

после увольнения — немедленно оставьте автобус, потому что не исключена возможность его заминирования террористами и взрыва паров бензина.

