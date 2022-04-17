Как действует новый командующий войной РФ против Украины Дворников и почему его назвали "мясником Алеппо"

Как действует новый командующий войной РФ против Украины Дворников и почему его назвали "мясником Алеппо"

Дворников в Сирии заваливал трупами своих солдат позиции вороа, а также при его командовании российские самолеты бомбили населенные пункты.

Неделю назад в России был назначен главным ответственным за ведение войны РФ против Украины генерал Александр Дворников.

Военный эксперт Юрий Федоров в комментарии OBOZREVATEL рассказал, как действует Дворников и почему его называют "мясником Алеппо".

Эксперт отметил, что до своего назначения руководить всеми процессами войны против Украины, Дворников уже давно занимал должность командующего Южным военным округом российских вооруженных сил. Нынешние изменения состоят в том, что ему поручено руководить всей операцией против Украины. То есть, он стал главным ответственным за ведение войны. До сих пор не было единственного начальника.

"Да, о нем говорят как о генерале жуковской формации, то есть он может заваливать и будет заваливать трупами своих солдат позиции противника в условиях наступления. Да, когда он командовал в Сирии российской группировкой, он использовал такие методы для бомбардировок. Но назвать их ковровыми я не могу, потому что там не было достаточного количества российских самолетов", — сказал эксперт.

Также Юрий Федоров объяснил, почему методы, примененные российским генералом, являются циничными и жестокими в отношении мирных жителей.

"Однако пока он командовал, российские самолеты действительно бомбили населенные пункты, которые находились под контролем повстанцев, в частности, город Алеппо. За счет этого он получил прозвище "палач Алеппо" или "мясник Алеппо".

Напомним, в британской разведке объяснили, почему Россия сменила командующего войной в Украине.

Как мы уже рассказывали, генерал Александр Дворников от 8 апреля 2022 года назначен командующим группировкой российских войск, задействованных во время открытого военного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года, до этого времени командовал группировкой войск "Юг". Подчиненные ему подразделения вооруженных сил и войск национальной гвардии России причастны к военным преступлениям против мирного населения Мариуполя.