Как действуют оккупанты в районе Селидово: в ВСУ объяснили намерения врага

Армия РФ разворачивает пришествие в сторону Вишневого. Оккупанты надеются охватить с флангов или обойти Селидово для того, чтобы двигаться в сторону Покровска.

Об этом в эфире "Общественного радио" рассказал Иван Тимочко, глава Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Направление достаточно угрожающее

По словам военного, разговор о Вишневом не заходил до этого момента, пока оккупантам не удалось зайти в такой населенный пункт, как Цукурино южнее Селидово, и там расширить свои фланги, свои наступательные действия. Они начали наступать в сторону Измайловки, чтобы начать наступление в сторону Кураховского водохранилища.

"И второе наступление, которое они начали разворачивать, это уже в сторону Вишневого. По сути, в сторону севера враг движется. Поскольку они надеются охватить с флангов Селидово, поскольку "в лоб" не удалось им занять. И так выглядит, что бои вокруг города для них пока непосильны. Хотя это небольшой населенный пункт, это село, в котором до полномасштабного вторжения проживало около 300 человек", — объяснил Тимочко.

Он добавляет, что Вишневое — это лишь одно из направлений врага, и пока россияне вдали от него. Но направление достаточно угрожающее именно с точки зрения обороны самого Селидово.

"Основная цель для них — это Селидово, за которое бои уже ведутся очень давно. Не заняв Селидово, выйти на Покровск им будет очень тяжело", — подытожил эксперт.

Напомним, в районе Селидового ситуация остается очень тяжелой. Это один из тех участков, где враг постоянно давит, не считается с потерями и пытается регулярно вводить свежие или восстановленные подразделения в бой.

Читайте также: