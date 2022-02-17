Как дистанционно получить сертификат о выздоровлении от COVID-19: пошаговая инструкция

Сертификат будет действителен 105 суток.
Чтобы сформировать сертификат о выздоровлении от COVID-19 – не обязательно идти к врачу в медучреждение.
С врачом можно связываться дистанционно, пояснили в медицинской системе Helsi.
Для того чтобы получить сертификат о выздоровлении от COVID-19 без визита к врачу нужно:
- запланировать видеоприем через приложение Helsi, в телефонном режиме или в любом удобном для вас и врача месенджере;
- врач заполнит прием о болезни и добавит к вашему диагнозу ковид-анализы;
- на 15-й день с момента, когда врач внес в систему диагноз COVID-19, у вас сформируется сертификат о выздоровлении в "Дії" с QR-кодом;
- сертификат будет действителен 105 суток.
Напомним:
В Украине с 2021 года действует электронный больничный. Минздрав обнародовал пошаговую инструкцию , как воспользоваться услугой и получить е-больничный телефон, если вы заболели COVID-19 или гриппом.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
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