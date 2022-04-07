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Как для получения помощи оформить справку переселенца: пошаговая инструкция

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Как для получения помощи оформить справку переселенца: пошаговая инструкция

Getty Images

Кто такие внутриперемещенные лица, как получить справку ВПЛ, разъясняет ТСН.ua

Кто такие внутриперемещенные лица (ВПЛ)

Внутренне перемещенные лица – это граждане Украины, которые покинули свои дома, спасаясь от опасности, как вооруженный конфликт, временная оккупация, насилие, нарушения прав, чрезвычайные ситуации, но не пересекли международную границу и остались на территории Украины. ВПЛ находятся под законной защитой своего правительства. Они сохраняют все права и защиту в соответствии с международным законодательством по правам человека.

На какую помощь могут рассчитывать внутриперемещенные лица

Утвержден Порядок предоставления помощи на проживание внутри перемещенным лицам, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг.

  • Ежемесячное пособие предоставляется с месяца обращения на период введения военного положения и одного месяца после его прекращения или отмены.
  • Помощь оказывается на каждое внутри перемещенное лицо, сведения о котором включены в Единую информационную базу данных ВПО
  • Размер помощи - для лиц с инвалидностью и детей - 3 000 гривен; для других лиц – 2 000 гривен.

Чтобы получить помощь, нужно оформить и получить справку о взятии на учет внутренне перемещенного лица. На получение справки имеют право лица, которые после введения военного положения переместились с территории административно-территориальной единицы, на которой проводятся боевые действия на те территории которых оказывается помощь застрахованным лицам в рамках Программы еПоддержка”. Перечень утвержденный распоряжением Кабинетом министров Украины от 6 марта 2022 г. № 204 территорий которые оказывают помощь застрахованным лицам в рамках Программы еПоддержки следующий:

  • Волынская область;
  • Донецкая область;
  • Житомирская область;
  • Запорожская область;
  • Киевская область;
  • г. Киев;
  • Луганская область;
  • Николаевская область;
  • Одесская область;
  • Сумская область;
  • Харьковская область;
  • Херсонская область;
  • Черниговская область.

Куда и как подавать заявление на получение справки внутри перемещенного лица?

Для получения справки ВПЛ и соответствующей помощи, нужно заполнить заявление на Едином государственном веб-портале электронных услуг. Также такое заявление можно оформить с помощью мобильного приложения Портал Дія.

Заявление о предоставлении помощи на проживание ВПЛ может быть подано в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения районных, районных в г. Киеве госадминистраций, исполнительных органов городских, районных в городах (в случае образования) советов, уполномоченного лица исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета или центра предоставления административных услуг. Чтобы подать заявление с использованием мобильного приложения Портала Дія внутри перемещенному лицу необходимо установить это мобильное приложение.

Кто должен подавать заявление?

Заявление следует подавать лично внутренне перемещенным лицом, в том числе несовершеннолетними детьми в возрасте 14-18 лет. Дети до 14 лет, недееспособные лица, лица, дееспособность которых ограничена, должны передавать заявления через законного представителя.

Что должно быть в заявлении?

  • фамилия, имя, отчество;
  • номер учетной карты налогоплательщика;
  • дата рождения;
  • задекларированное/зарегистрированное место жительства на территории административно-территориальной единицы, откуда переместилось лицо;
  • место, куда переместилось лицо и контактный номер телефона;
  • номер текущего счета со специальным режимом использования для зачисления помощи е"поддержка" или номер банковского счета заявителя для выплаты пособия;
  • наличие статуса лица с инвалидностью, если такой есть;
  • сведения о несовершеннолетних детях (информация о несовершеннолетнем ребенке включается в заявление одного из родителей).

Как доказать, что вы жили в населённом пункте, где начались боевые действия?

Для получения справки внутри перемещенного лица отметка о регистрации в паспорте не требуется, достаточно подтвердить, доказать проживание на территории, с которой вы перемещаетесь. Как это сделать?

Документов, которые могут доказать место жительства, откуда вы уехали довольно много.

Например:

  • военный билет со сведениями о прохождении военной службы;
  • трудовая книжка;
  • документ, подтверждающий право собственности на движимое или недвижимое имущество;
  • свидетельство, аттестат о среднем образовании, профессионально-техническом образовании, документ о высшем образовании (научная степень);
  • справка с места обучения;
  • решение исполнительных органов власти об устройстве ребенка в детское учреждение, в приемную семью, детский дом семейного типа, установление опеки или попечительства;
  • медицинские документы;
  • фотографии;
  • видеозаписи и т.д.

Когда справка будет готова и нужно ли за нее платить?

Справка выдается бесплатно в день ее подачи. В случае, если нет регистрации - в течение 15 дней.

В каком случае могут отказать в выдаче справки?

Справку могут не предоставить, если:

  • нет оснований для внутреннего перемещения;
  • отсутствуют отметки о регистрации места проживания на территории, с которой выехал заявитель;
  • нет доказательств проживания на этой территории, или они не подтверждают факт проживания.
  • обнаружено, что данные сведения являются фальшивыми;
  • утраченные документы, удостоверяющие личность заявителя. Недостатки в документе, удостоверяющем личность, например, отсутствие обновленной фотографии с 25 до 45 лет не является основанием для отказа в статусе ВПЛ.

Отказ в предоставлении справки может быть только письменным. В таком случае справка должна быть подписана руководителем уполномоченного органа с указанием причин отказа и порядка обжалования этого решения.

Можно ли повторно получить справку?

Да, в случае, если основания на которых отказано в предоставлении справки отсутствуют, если отказ обжалован в суде или появились новые причины перемещения. Повторно получить справку можна в случае если справка потеряна или по каким-либо причинам испорчена.

На какой срок выдается справка?

Справка бессрочна. Статус внутри перемещенного лица сохраняется и в случае, если после перемещения меняется место регистрации.

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