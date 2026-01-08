Как Днепр живет в блэкауте: люди "заряжаются" в супермаркетах, из кранов течет болотная вода

Супермаркет в Днепре и болотная вода из крана / © из соцсетей

Реклама

Из-за масштабного отключения света в Днепре в результате российских ударов горожане вынуждены заряжать свои гаджеты в супермаркетах. А в домах из кранов течет вода болотного цвета.

Об этом свидетельствует информация из телеграм-каналов.

Из-за масштабного обесточивания днепряне заряжают свои телефоны и другие гаджеты в супермаркетах города. Особого ажиотажа нет. Полки супермаркетов заполнены товаром.

Реклама

Правда, с полок магазинов исчезла бутилированная вода. Жители Днепра раскупили ее, ведь из кранов в их квартирах течет вода болотно-коричневого цвета.

Люди заряжают свои гаджеты в супермаркете Днепра / © из соцсетей

Ситуация в супермаркете Днепра / © из соцсетей

Ситуация в супермаркете Днепра / © из соцсетей

Дата публикации 16:01, 08.01.26 Количество просмотров 14 В Днепре из кранов тебя болотная вода

Обесточивание в Днепре и области: что известно

Напомним, вечером 7 января в результате российской атаки была обесточена Днепропетровская область. Утром 8 января вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития громад и территорий Алексей Кулеба сообщил, что в регионе продолжаются ремонтные работы для возвращения тепло- и водоснабжения для более миллиона абонентов. В нескольких населенных пунктах удалось частично восстановить централизованные системы. На Левом берегу Днепра есть вода, но она подается с пониженным давлением.

Мэр Днепра Борис Филатов объявил в городе чрезвычайную ситуацию национального уровня из-за критических последствий обстрелов. Без света сейчас находятся около 800 тыс. семей области. Сейчас энергетики приоритетно запитали больницы и канализационную систему, водоснабжение на правом берегу постепенно стабилизируется. В то же время продолжаются сложные работы по восстановлению работы обесточенных котельных. Из-за отсутствия напряжения в сети электротранспорт заменили автобусами, в школах продлили каникулы до 11 января, а детсады перешли на сокращенный режим работы.