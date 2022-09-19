Как добавить электронное пенсионное удостоверение в "Дію": инструкция

Пенсионеры теперь могут не носить пенсионное удостоверение с собой, в приложении «Дія» появилось электронное пенсионное удостоверение. Рассказываем как сгенерировать электронное пенсионное удостоверение в "Дії"

Пенсионные удостоверения бывают:

по возрасту: для женщин — от 55 лет, для мужчин — от 60,

специальное: выдано из-за потери кормильца, инвалидности и т.д.

Пенсионное, выданное по возрасту, подтянется в приложение автоматически, равно как и цифровой паспорт. А специальное удостоверение необходимо добавить в список документов самостоятельно.

Подтянется в "Дію" пенсионное удостоверение, выданное после 2014 года. Если пенсионная книжечка старого образца, ее нужно обновить на пластиковую карту в Пенсионном фонде. Также стоит обратить внимание на то, чтобы в пенсионном не было ошибок и все данные были корректными.

Как добавить пенсионное удостоверение в "Дію"

Для начала необходимо обязательно обновить приложение.

В главном меню приложения "Дія" пролистывай и нажми на иконку "Добавить документ".

Снизу экрана найди меню с дополнительными опциями-документами. Выбери "Пенсионное удостоверение".

В новом меню откроется опция "Добавить сертификат", которую необходимо нажать.

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