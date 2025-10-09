- Дата публикации
Как доехать до Сумщины и Черниговщины: "Укрзализныця" сообщила детали измененных маршрутов
Из-за ситуации безопасности «Укрзалізниця» применяет комбинированные маршруты на севере страны, чтобы не прекращать сообщение, но при этом не подвергать пассажиров опасности обстрелов.
Железнодорожное сообщение с Черниговской и Сумской областями не прекращается, однако на отдельных участках из соображений безопасности применяется комбинированная логистика — поезд в сочетании с автобусом.
Об этом сообщила "Укрзализныця" в своем официальном Telegram-канале.
Протоколы безопасности и комбинированные маршруты
В компании подчеркнули, что придерживаются протоколов безопасности, чтобы не подвергать опасности пассажиров и железнодорожников. В связи с этим поезда дальнего и пригородного сообщения в северные области курсируют измененными и комбинированными маршрутами.
Если из-за сложной ситуации безопасности поезд не имеет возможности добраться до конечных станций в регионе, пассажиров доставляют автобусными трансферами.
В настоящее время такая логистика действует для ряда городов:
Шостка
Конотоп
Ромны
Носовка
Нежин
Как пример, в «Укрзализныце» объяснили, что пригородные поезда сейчас направляются в Носовку, а оттуда в Нежин пассажиры могут доехать уже автобусом.
«Укрзализныця» вместе с Черниговской и Сумской ОВА, а также городскими головами работает над оперативной организацией этих трансферов.
Задержки и изменения расписания
В компании заранее предупредили пассажиров, что маршруты и дальше могут быть комбинированными, однако отмена рейсов не предусматривается.
Кроме того, из-за обстрелов могут возникать задержки, иногда даже «цепной реакцией». Например, поезд №780 Киев — Сумы может отправиться позже через предварительное опоздание этого же состава по дороге из Сум.
"Оперативно обновляем информацию о задержках и изменениях на официальных ресурсах УЗ", - сообщает "Укрзализныця".
В компании также призвали пассажиров строго соблюдать меры безопасности и по сигналу поездных бригад и работников вокзалов максимально быстро переходить к укрытиям. Железнодорожное сообщение с северными областями продолжается, поскольку у железной дороги есть все необходимые резервные протоколы и сценарии комбинированных трансферов.
Напомним, по словам генерального директора "Укрзализныци" Александра Перцовского, враг пытается заблокировать основные и резервные маршруты сообщения с северными областями Украины. В организации трансферов автобусами принимают участие местные власти.