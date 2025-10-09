Как доехать до Сумщины и Черниговщины: "Укрзализныця" сообщила детали измененных маршрутов

Укрзализныця изменила маршруты до Сумщины и Черниговщины, но сообщение сохраняется

Железнодорожное сообщение с Черниговской и Сумской областями не прекращается, однако на отдельных участках из соображений безопасности применяется комбинированная логистика — поезд в сочетании с автобусом.

Об этом сообщила "Укрзализныця" в своем официальном Telegram-канале.

Протоколы безопасности и комбинированные маршруты

В компании подчеркнули, что придерживаются протоколов безопасности, чтобы не подвергать опасности пассажиров и железнодорожников. В связи с этим поезда дальнего и пригородного сообщения в северные области курсируют измененными и комбинированными маршрутами.

Если из-за сложной ситуации безопасности поезд не имеет возможности добраться до конечных станций в регионе, пассажиров доставляют автобусными трансферами.

В настоящее время такая логистика действует для ряда городов:

Шостка

Конотоп

Ромны

Носовка

Нежин

Как пример, в «Укрзализныце» объяснили, что пригородные поезда сейчас направляются в Носовку, а оттуда в Нежин пассажиры могут доехать уже автобусом.

«Укрзализныця» вместе с Черниговской и Сумской ОВА, а также городскими головами работает над оперативной организацией этих трансферов.

Задержки и изменения расписания

В компании заранее предупредили пассажиров, что маршруты и дальше могут быть комбинированными, однако отмена рейсов не предусматривается.

Кроме того, из-за обстрелов могут возникать задержки, иногда даже «цепной реакцией». Например, поезд №780 Киев — Сумы может отправиться позже через предварительное опоздание этого же состава по дороге из Сум.

"Оперативно обновляем информацию о задержках и изменениях на официальных ресурсах УЗ", - сообщает "Укрзализныця".

В компании также призвали пассажиров строго соблюдать меры безопасности и по сигналу поездных бригад и работников вокзалов максимально быстро переходить к укрытиям. Железнодорожное сообщение с северными областями продолжается, поскольку у железной дороги есть все необходимые резервные протоколы и сценарии комбинированных трансферов.

Напомним, по словам генерального директора "Укрзализныци" Александра Перцовского, враг пытается заблокировать основные и резервные маршруты сообщения с северными областями Украины. В организации трансферов автобусами принимают участие местные власти.