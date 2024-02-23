Как доказать негодность к военной службе: советы юриста

Если у направленного на ВВК человека есть какие-либо заболевания или другие проблемы со здоровьем, нужно сообщить об этом комиссии и предоставить соответствующие медицинские документы.

Статус о негодности к военной службе в Украине не дают автоматически – его нужно доказать документально. Обязательным условием определения степени годности является прохождение военно-врачебной экспертизы.

Об этом адвокат и ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич рассказал в комментарии "РБК-Украина".

Маринич рассказал, как доказать свою негодность к военной службе, если человек попадает под эту категорию.

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Так, обязательное условие определения степени годности к службе призывников, военнообязанных или военнослужащих – прохождение военно-врачебной экспертизы.

"По сути это медицинский осмотр лиц, осматриваемых профильными врачами в составе комиссии (ВВК – ред.), которая и определяет годность по состоянию здоровья к военной службе, а для военнослужащих устанавливает причинную связь заболеваний, ранений или травм", – объяснил юрист.

Порядок прохождения ВВК, а также перечень (расписание) болезней, состояний и физических недостатков, по которым определяют степень годности, определен Приказом Минобороны № 402 от 14.08.2008 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".

ВВК нужно предоставить документы об имеющихся болезнях

Если у направленного на ВВК человека есть какие-либо заболевания или другие проблемы со здоровьем, нужно сообщить об этом комиссии и предоставить соответствующие медицинские документы: выписки, эпикризы, результаты лабораторных исследований и т.д. В некоторых случаях люди проходят медосмотр перед прохождением ВВК, чтобы подтвердить их реальное состояние здоровья.

Степени годности к военной службе

Приложение №2 к Приказу Минобороны №402 "Объяснение по применению статей расписания болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень годности к военной службы" определяет следующие степени:

негодные к военной службе с исключением из военного учета;

негодные к военной службе в мирное время;

ограниченно годные в военное время.

Годность к военной службе или ограниченная годность определяется индивидуально.

"Для того чтобы предварительно оценить, какую степень годности может получить гражданин на ВВК, нужно пересмотреть указанное Приложение №2 и сопоставить имеющуюся болезнь с перечнем приложения", – обратил внимание Маринич.

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Обжаловать решение ВВК – при каких условиях это возможно

Адвокат сообщил о нередких случаях формальных подходов ВВК к определению степени годности к службе, то есть комиссия могла признать человека годным без должного медосмотра.

"В таких случаях результаты прохождения медицинского осмотра перед ВВК с подтвержденными заболеваниями могут быть основанием для обжалования заключения ВВК", — отметил Маринич.

По его словам, согласно требованиям Приказа Минобороны №402, в заключении ВВК должна быть указана степень годности. А при ограниченной годности должны быть указаны противопоказания к военной службе в конкретных видах войск.

"В случае несогласия с решением ВВК, его можно обжаловать в вышестоящем ВВК или обратиться в суд", – указал юрист.

Напомним, ранее юрист Юрий Танасийчук объяснил, что делать человеку, которого мобилизуют с имеющимися у него болезнями.

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