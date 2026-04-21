Как докупить стаж для пенсии в 2026 году: актуальные цены и инструкция от налоговой

Трудовой стаж

Государственная налоговая служба напомнила украинцам о возможности самостоятельно сформировать свой страховой стаж. Если для ухода на пенсию не хватает нескольких лет, их можно официально докупить, уплатив единый взнос (ЕСВ) за периоды, когда вы не работали.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины на своем сайте.

Два способа увеличить стаж

В зависимости от финансовых возможностей и срочности ГНС предлагает два варианта участия в системе страхования:

1. Единовременная оплата (за прошлые годы) — этот вариант подходит тем, кому стаж нужен «здесь и сейчас».

В 2026 году минимальный платеж составляет 3804,68 грн. за каждый месяц.

Сумму за весь выбранный период следует внести одним платежом в течение 10 дней после подписания договора.

2. Добровольное участие (на будущее) — вы заключаете договор на срок от одного года и постепенно накапливаете стаж.

Ежемесячный взнос составляет 1902,34 грн.

Взносы уплачиваются ежемесячно в течение действия договора.

Кто может воспользоваться услугой?

Заключить договор могут граждане младше 16 лет, которые на момент подписания не являются застрахованными лицами (не работают официально и не являются ФЛПами).

Стоит отметить, что докупить стаж можно только за периоды, когда вы официально не работали. Если вы были оформлены, но работодатель не платил взносы из-за льгот — такой период «перекрыть» покупкой стажа невозможно.

Как оформить: список документов

Для заключения договора необходимо обратиться в налоговую службу по месту жительства (лично или через электронный кабинет). Вам понадобятся:

заявление установленного образца;

копия паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность);

копия трудовой книжки (при наличии);

выписка о страховом стаже (форма ОК-5).

Важно! Если вы являетесь членом личного крестьянского хозяйства и не относитесь к лицам, подлежащим общеобязательному государственному социальному страхованию, — дополнительно требуется документ, подтверждающий членство в личном крестьянском хозяйстве. Домашнему работнику — копию трудового договора.

Где проверить свой стаж прямо сейчас?

Налоговики советуют контролировать свой статус онлайн через портал Пенсионного фонда Украины. В личном кабинете с помощью электронной подписи можно узнать количество начисленного стажа, размер официальной зарплаты и добросовестность вашего работодателя в уплате взносов.

