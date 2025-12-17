Как долго будут продолжаться отключения по 3-4 очереди и что может их снизить: эксперт ответил

Надолго ли 12-16 часов без света: эксперт ошеломил прогнозом по отключениям. / © ТСН.ua

Стабильные 3-4 очереди отключений электричества сохранятся на длительное время, если не наращивать новую генерацию.

Такое мнение высказал эксперт по энергетике Геннадий Рябцев, передают Новости.LIVE.

«Три-четыре очереди отключений. Это мы сейчас с ними будем сидеть достаточно долго. 12-16 часов без света», — сказал он.

Эксперт считает, что сократить отключение света можно только системными решениями — стимулировать бизнес подключать собственную генерацию к энергосистеме и решить проблему долгов на энергорынке.

«Можно сократить не путем перераспределения тех мощностей, которые у нас есть. Потому что они будут сокращаться, если мы не будем пополнять эти мощности новой генерацией. Для этого нужно проделать домашнюю работу. Первое, нужно простимулировать хозяйствующих субъектов для того, чтобы они устанавливали не только для себя энергетические установки, а чтобы они были заинтересованы присоединять их к объединенной энергосистеме. Тогда будет увеличиваться мощность. Во-вторых, нужно решить проблему взаимной задолженности на энергетических рынках. Тогда появятся свободные средства, в том числе и на закупку нового оборудования», — советует Рябцев.

Кроме того, он призывает пересмотреть список защищенных потребителей и оставить в нем только критическую инфраструктуру.

«Нужно сделать так, чтобы у нас в перечне защищенных потребителей были только предприятия критической инфраструктуры, а не было цирков, театров и фитнес-центров», — отметил эксперт.

Также Рябцев возмутился, что Верховная Рада до сих пор не отменила НДС и въездную пошлину на энергетическое оборудование.

Напомним, в Одесской области была объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня.

Несмотря на значительные успехи в восстановлении электроснабжения в Одесской области, тысячи потребителей все еще ожидают света в своих домах.