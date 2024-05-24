Как долго будут продолжаться отключения света: министр энергетики сделал неутешительное заявление

В Украине вводят почасовые отключения света. Как долго будут предприниматься такие шаги, зависит от ряда факторов. Пока сложно спрогнозировать хоть какие-то сроки.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в час вопросов к правительству.

"В результате атак на энергосистему от 22 марта мы потеряли более 8 гигаватт генерирующих мощностей в системе. Это огромный объем", — подчеркнул глава Минэнерго.

По его словам, все будет зависеть от темпов обновления утраченных мощностей, а также от влияния новых вражеских атак на энергосистему страны.

"Вопрос отключения или не отключения электроэнергии будет зависеть от того, как мы сможем вернуть всю утраченную генерацию. Давайте откровенно об этом говорить: будет зависеть и от уровня последующих вражеских атак. Мы знаем, что они будут, что они планируют атаковать нашу энергосистему. Соответственно, прогнозировать последствия сейчас сложно.

Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмигаль сделал важное заявление об отключении света. По его словам, Министерство энергетики и "Укрэнерго" разработают проект постановления по справедливым графикам.

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