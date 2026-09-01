Как долго Кремль планирует терроризировать Киев: Буданов назвал возможный срок

Кирилл Буданов. / © Associated Press

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Россия будет продолжать применять тактику «шахедного террора» как минимум до проведения выборов в Государственную думу, которые запланированы на 18–20 сентября.

Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов в комментарии Новини․LIVE.

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Буданов подчеркнул, что на поле боя армия РФ не может продемонстрировать своим избирателям ощутимые победы. По его словам, именно поэтому Кремль пытается создать нужную для россиян картинку, используя для этого террор против Украины.

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«Приближаются выборы. Россиянам нужно показать какую-нибудь впечатляющую картинку победы, потому что на поле боя победы они не чувствуют. Поэтому террор. Они не могут иначе. Этот террор будет как минимум до выборов», — заявил руководитель Офиса президента.

Новая тактика террора — последние новости

Военный эксперт Олег Жданов отмечает, что новая тактика России будет иметь такие интервалы, которые постепенно будут увеличиваться, но сами атаки будут с признаками непрерывности.

The Wall Street Journal пишет о том, что Россия все чаще использует реактивные дроны во время атак на Киев, чтобы истощить украинское ПВО и гражданское население, нанося длительные удары. Да, Москва мучает Киев, перейдя к круглосуточным атакам по столице.

В то же время, военный эксперт Алексей Гетьман отметил, что воздушные тревоги в Киеве и других городах могут продолжаться неделями вообще без отбоя. По словам эксперта, россияне пытаются постоянно держать столицу в напряжении, запуская небольшие группы реактивных дронов.

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