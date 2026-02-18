Война РФ против Украины

Президент России Владимир Путин убежден, что выиграет войну, и готов продолжать ее минимум 18 месяцев, чтобы получить полный контроль над Донбассом.

Об этом сообщили The New York Times источники в разведке и военных службах нескольких западных стран.

По словам собеседников издания, даже если покорение Донецкой области займет еще 1,5-2 года, Путин убежден, что каждый день боев и бомбардировок украинской инфраструктуры только увеличивает его преимущество.

Данные западных разведок свидетельствуют, что хозяин Кремля готов продолжать войну, несмотря на потери и незначительные темпы продвижения армии.

По оценкам CSIS, за прошлый год генералам Генерального штаба Российской Федерации удалось взять под контроль лишь 0,8% территории Украины (4831 кв. км), а годом ранее — более 0,6%.

В то же время, с февраля 2022 года армия потеряла 1,2 миллиона человек, из которых 325 тысяч погибли. Это в 17 раз больше потерь, чем потери советской армии в Афганистане, в 11 раз больше, чем во время двух войн в Чечне, и в 5 раз больше, чем во всех войнах, в которых участвовали Россия и СССР после 1945 года.

Украинские вооруженные силы, по оценкам CSIS, потеряли от 500-600 тысяч солдат, из которых до 140 000 погибли.

Общие потери двух армий достигли 1,8 миллиона человек, а к весне они достигнут 2 миллионов, прогнозируют эксперты CSIS.

Хотя Трампу удалось привлечь Путина к прямым переговорам с Украиной, результаты этих встреч еще далеки от конкретных. Несмотря на несколько раундов диалога в Абу-Даби и Женеве, ключевой территориальный вопрос остается нерешенным.

Путин продолжает настаивать на передаче всей территории Донецкой области под контроль России и отказывается идти на компромисс по Запорожской атомной электростанции, которую США предложили совместно использовать.

Тот факт, что Путин отправил Владимира Мединского на последний раунд переговоров, свидетельствует о том, что он не намерен идти на компромиссы, говорит Даниэль Шелиговский, руководитель отдела исследований Восточной Европы Польского института международных отношений.

Мединский возглавлял российскую делегацию во время первых переговоров с Киевом в 2022 году, и его роль тогда заключалась в том, чтобы предотвратить любые серьезные дискуссии, отмечает Шелиговский.

Напомним, полномасштабная война России против Украины все болезненнее бьет по самим гражданам страны-агрессора. Так, в российском Белгороде и соседних областях энергосистема на грани коллапса, а жители вынуждены эвакуироваться из-за отсутствия отопления в сильные морозы.