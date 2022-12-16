Как долго Россия может атаковать небо над Украиной: генерал шокировал ответом

Не стоит надеяться, что российские воздушные атаки прекратятся из-за нехватки в РФ средств поражения, говорит генерал Михаил Забродский.

Россия имеет еще достаточно ресурсов для ведения борьбы в воздушном пространстве Украины с существующей интенсивностью на протяжении нескольких последующих лет. Также нет поводов для оптимизма относительно российских запасов крылатых ракет воздушного базирования.

Об этом заявил глава оборонного комитета Верховной Рады, генерал-лейтенант Михаил Забродский в статье, опубликованной "Укринформом".

По его словам, у РФ есть возможность поддерживать и наращивать группировку авиации за счет "впечатляющей численности ее поражающего боевого состава".

"Россия продолжает перебрасывать из "тыловых" округов авиационную технику для пополнения потерь и имеет еще достаточно ресурсов для ведения борьбы в воздушном пространстве с существующей интенсивностью в течение нескольких последующих лет. Показателен факт, что численность авиационной группировки вокруг Украины остается почти неизменной с начала вторжения, правда, ее качественный состав существенно ухудшился, поскольку российская сторона вынуждена заменять современные утраченные самолеты и вертолеты устаревшими модификациями, иногда даже снятыми с хранения", – отмечает Михаил Забродский.

Также он добавляет, что запасы крылатых ракет воздушного базирования в России не безграничны, но здесь нет "каких-либо поводов для оптимизма".

"Просто ожидать и надеяться, что воздушные атаки прекратятся, учитывая нехватку у противника средств поражения, самое худше, что можно делать в текущей ситуации. На простой вопрос: "Когда такое может произойти?" существует не менее простой ответ — никогда", — резюмирует генерал.

Кроме того, он сообщил, что российское руководство занимается вопросом пополнения запасов ракет.

"Один из них (вопросов - Ред.) основан на относительной доступности авиационных и ракетных средств поражения для внешнего снабжения. Денежные расходы или обязательства перед партнерами способны устранить для РФ проблемы, связанные с продолжением проектирования или наращиванием производства средств воздушного нападения. В какой-то степени такое положение чем-то подобно украинскому, когда у нас нет особого выбора, но должны принимать в качестве помощи то, что нам предлагают или могут себе позволить предлагать партнеры", — подытожил он.

Ракетные удары по Украине

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, на ракетные удары по Украине Россия тратит больше запасов, чем может пополнить, а некоторые ракеты идут фактически с конвейера.

По данным генерал-майора запаса СБУ Виктора Ягуна, в России на сегодняшний день очень критическая ситуация с обеспечением войск техникой и боеприпасами, ведь там не готовились к длительной войне. В частности, в РФ не рассчитывали, что нужно запускать заводы и рассматривать возможность расконсервации техники.

По словам полковника запаса Романа Свитана, в России сейчас есть три типа ракет, и по каждой позиции разные цифры и прогнозы, но если не считать ракеты типа С-300, то у России осталось запаса ракет на 5-7 запусков.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал мир ускорить передачу Украине систем ПВО. Свое заявление он сделал на фоне массированного ракетного удара по Украине 16 декабря.

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