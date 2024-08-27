Как долго украинцам придётся жить с жесткими графиками отключения света: прогноз

Все зависит от погоды, будут ли еще обстрелы со стороны РФ.

В Украине может продолжаться жесткое ограничение электроснабжения на выходные, но после этого ожидается, что ситуация с электроэнергией улучшится.

Об этом рассказал директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко в комментарии РБК-Украина.

Сегодня в Киеве и Днепропетровской области по графику отключают по три или четыре очереди, что приводит к отсутствию электричества у 50-70% жителей. Подобная ситуация наблюдается также в Черниговской, Николаевской, Черкасской и других областях, где свет может отсутствовать до 12-15 часов в сутки.

Омельченко сообщил, что пока невозможно точно определить, как будут отключать свет завтра. Это будет зависеть от серьезности повреждений энергообъектов из-за обстрелов и скоростей проведения восстановительных работ.

Эксперт сообщил, что не исключено, что завтра в Киеве и в крупных городах могут быть жесткие отключения электроэнергии. Вероятно, эти отключения будут продолжаться до выходных. На выходных, вероятно, продолжительность отключений снизится.

С начала сентября, то есть на следующей неделе, ситуация должна значительно улучшиться по сравнению с тем, что было вчера и сегодня. Это возможно при условии, что не будет повторных атак.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит ответ на удары РФ. Также он провел Ставку по ситуации в энергетике после российских обстрелов.

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