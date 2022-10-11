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Как дольше сохранить заряд смартфона: лучшие советы

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Как дольше сохранить заряд смартфона: лучшие советы

Фото: pixabay.com

Как оставаться на связи в критических ситуациях, как сохранить заряд батареи телефона дольше — читайте в материале ТСН.ua

Ракетные обстрелы в последние дни повлекли за собой нарушение энергоснабжения по всей стране. Многие украинцы остались без света. Поэтому актуальным стал вопрос, как сохранить заряд смартфона как можно дольше.

В Госспецсвязи предоставили рекомендации, как сохранить заряд смартфона как можно дольше, как оставаться на связи долгое время.

Как сохранить заряд смартфона как можно дольше

  • Заряжайте телефон при каждой возможности.
  • Держите заряженные повербанки.
  • Включите режим энергосбережения. Ярлык с этой функцией расположен на панели быстрых настроек, а также в настройках.
  • Пореже включайте экран и установите энергоэффективные настройки экрана: включите стандартную плавность дисплея вместо высокой, если в смартфоне есть соответствующая настройка.
  • Установите энергоэффективные "обои" – черный фон для OLED/AMOLED-дисплея, светлый – для IPS.
  • Выключите автовращение экрана.
  • Удалите неважные для вас приложения, активно использующие батарею, или дополнительные аккаунты в этих приложениях. Узнать уровень энергопотребления приложений можно, перейдя в Настройки → Батарея → Использование батареи.
  • Выключите автозагрузку, автообновление и синхронизацию приложений, особенно если у вас подключено несколько аккаунтов.
  • Ограничьте количество приложений в "неспящем" режиме, оставьте только те, от которых зависит ваша жизнь: мессенджер, звонки, приложение "Воздушная тревога".
  • Выключите распознавание голосовых команд.
  • Выключите вибрацию.
  • Выключите лишние коммуникации: GPS, Bluetooth.
  • Откажитесь от просмотра видео и игр на смартфоне.

Что делать, если ситуация с зарядом батареи критична

  • Включите режим "Экстренная экономия энергии".
  • Выпишите на бумагу все важные телефонные номера, на случай, если батарея сядет.
  • Переведите смартфон в режим полета, если есть альтернативная связь
  • Договоритесь с близкими о времени выхода на связь, заранее договаривайтесь о времени и месте встреч, если не получится восстановить связь. Посоветуйте людям рядом сделать то же самое.

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Автор
Анна Носова
Дата публикации
Просмотры
132
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