Как дольше сохранить заряд смартфона: лучшие советы

Как оставаться на связи в критических ситуациях, как сохранить заряд батареи телефона дольше — читайте в материале ТСН.ua
Ракетные обстрелы в последние дни повлекли за собой нарушение энергоснабжения по всей стране. Многие украинцы остались без света. Поэтому актуальным стал вопрос, как сохранить заряд смартфона как можно дольше.
В Госспецсвязи предоставили рекомендации, как сохранить заряд смартфона как можно дольше, как оставаться на связи долгое время.
Как сохранить заряд смартфона как можно дольше
- Заряжайте телефон при каждой возможности.
- Держите заряженные повербанки.
- Включите режим энергосбережения. Ярлык с этой функцией расположен на панели быстрых настроек, а также в настройках.
- Пореже включайте экран и установите энергоэффективные настройки экрана: включите стандартную плавность дисплея вместо высокой, если в смартфоне есть соответствующая настройка.
- Установите энергоэффективные "обои" – черный фон для OLED/AMOLED-дисплея, светлый – для IPS.
- Выключите автовращение экрана.
- Удалите неважные для вас приложения, активно использующие батарею, или дополнительные аккаунты в этих приложениях. Узнать уровень энергопотребления приложений можно, перейдя в Настройки → Батарея → Использование батареи.
- Выключите автозагрузку, автообновление и синхронизацию приложений, особенно если у вас подключено несколько аккаунтов.
- Ограничьте количество приложений в "неспящем" режиме, оставьте только те, от которых зависит ваша жизнь: мессенджер, звонки, приложение "Воздушная тревога".
- Выключите распознавание голосовых команд.
- Выключите вибрацию.
- Выключите лишние коммуникации: GPS, Bluetooth.
- Откажитесь от просмотра видео и игр на смартфоне.
Что делать, если ситуация с зарядом батареи критична
- Включите режим "Экстренная экономия энергии".
- Выпишите на бумагу все важные телефонные номера, на случай, если батарея сядет.
- Переведите смартфон в режим полета, если есть альтернативная связь
- Договоритесь с близкими о времени выхода на связь, заранее договаривайтесь о времени и месте встреч, если не получится восстановить связь. Посоветуйте людям рядом сделать то же самое.
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