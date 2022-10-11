Как дольше сохранить заряд смартфона: лучшие советы

Как оставаться на связи в критических ситуациях, как сохранить заряд батареи телефона дольше — читайте в материале ТСН.ua

Ракетные обстрелы в последние дни повлекли за собой нарушение энергоснабжения по всей стране. Многие украинцы остались без света. Поэтому актуальным стал вопрос, как сохранить заряд смартфона как можно дольше.

В Госспецсвязи предоставили рекомендации, как сохранить заряд смартфона как можно дольше, как оставаться на связи долгое время.

Как сохранить заряд смартфона как можно дольше

Заряжайте телефон при каждой возможности.

Держите заряженные повербанки.

Включите режим энергосбережения. Ярлык с этой функцией расположен на панели быстрых настроек, а также в настройках.

Пореже включайте экран и установите энергоэффективные настройки экрана: включите стандартную плавность дисплея вместо высокой, если в смартфоне есть соответствующая настройка.

Установите энергоэффективные "обои" – черный фон для OLED/AMOLED-дисплея, светлый – для IPS.

Выключите автовращение экрана.

Удалите неважные для вас приложения, активно использующие батарею, или дополнительные аккаунты в этих приложениях. Узнать уровень энергопотребления приложений можно, перейдя в Настройки → Батарея → Использование батареи.

Выключите автозагрузку, автообновление и синхронизацию приложений, особенно если у вас подключено несколько аккаунтов.

Ограничьте количество приложений в "неспящем" режиме, оставьте только те, от которых зависит ваша жизнь: мессенджер, звонки, приложение "Воздушная тревога".

Выключите распознавание голосовых команд.

Выключите вибрацию.

Выключите лишние коммуникации: GPS, Bluetooth.

Откажитесь от просмотра видео и игр на смартфоне.

Что делать, если ситуация с зарядом батареи критична

Включите режим "Экстренная экономия энергии".

Выпишите на бумагу все важные телефонные номера, на случай, если батарея сядет.

Переведите смартфон в режим полета, если есть альтернативная связь

Договоритесь с близкими о времени выхода на связь, заранее договаривайтесь о времени и месте встреч, если не получится восстановить связь. Посоветуйте людям рядом сделать то же самое.

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