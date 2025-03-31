Как должны проходить выборы после завершения войны: глава ЦИК объяснил алгоритм

Выборы в Украине / © УНИАН

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На фоне международных переговоров с участием США, Украины и России вопрос выборов снова выходит на первый план. Организация выборов после войны требует значительного времени и ресурсов. Одной из главных проблем является обновление избирательного реестра. Из-за массового перемещения граждан, оккупации территорий и разрушенной инфраструктуры многие избиратели могут остаться без возможности реализовать свое право голоса.

Действующее законодательство предусматривает алгоритмы того, как должны проходить выборы после завершения военного положения. Но из-за влияния полномасштабной войны Украина нуждается в корректировке этих процедур. Сейчас, кажется, есть такой консенсус в обществе и среди политиков, что для подготовки выборов после завершения военного положения требуется больший период времени, чем определенный законодательством.

Об этом заявил глава ЦИК Олег Диденко в интервью «Украинской правде».

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Отвечая на вопрос, сколько плюс-минус времени нужно для того, чтобы подготовиться к началу избирательной кампании, Диденко отметил, что никогда не называет конкретную дату: чем больше времени будет, тем лучше организовать избирательный процесс.

«В каких условиях мы оказались? У нас есть деоккупированные территории или нет? У нас есть обновленное избирательное законодательство, определяющее особенности проведения послевоенных выборов? Какие именно процедуры там заложены? Или такого закона вообще нет? О каких выборах мы говорим: президентские, парламентские, местные, все сразу? У нас есть финансирование предварительных процедур? Что у нас с безопасностью, что у нас с избирательной инфраструктурой? Что у нас с голосованием за границей? Я никогда не называю конкретную дату: чем больше времени будет, тем лучше можно организовать избирательный процесс, чем меньше времени — тем соответственно хуже», — объяснил он.

Напомним, что выборы в Украине должны были состояться в марте 2024 года, однако их проведение во время военного положения запрещено Конституцией.

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