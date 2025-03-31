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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Как должны проходить выборы после завершения войны: глава ЦИК объяснил алгоритм

Олег Диденко не называет конкретную дату выборов, но отмечает, что чем больше времени будет, тем лучше можно организовать избирательный процесс.

Автор публикации
Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Выборы в Украине

Выборы в Украине / © УНИАН

На фоне международных переговоров с участием США, Украины и России вопрос выборов снова выходит на первый план. Организация выборов после войны требует значительного времени и ресурсов. Одной из главных проблем является обновление избирательного реестра. Из-за массового перемещения граждан, оккупации территорий и разрушенной инфраструктуры многие избиратели могут остаться без возможности реализовать свое право голоса.

Действующее законодательство предусматривает алгоритмы того, как должны проходить выборы после завершения военного положения. Но из-за влияния полномасштабной войны Украина нуждается в корректировке этих процедур. Сейчас, кажется, есть такой консенсус в обществе и среди политиков, что для подготовки выборов после завершения военного положения требуется больший период времени, чем определенный законодательством.

Об этом заявил глава ЦИК Олег Диденко в интервью «Украинской правде».

Отвечая на вопрос, сколько плюс-минус времени нужно для того, чтобы подготовиться к началу избирательной кампании, Диденко отметил, что никогда не называет конкретную дату: чем больше времени будет, тем лучше организовать избирательный процесс.

«В каких условиях мы оказались? У нас есть деоккупированные территории или нет? У нас есть обновленное избирательное законодательство, определяющее особенности проведения послевоенных выборов? Какие именно процедуры там заложены? Или такого закона вообще нет? О каких выборах мы говорим: президентские, парламентские, местные, все сразу? У нас есть финансирование предварительных процедур? Что у нас с безопасностью, что у нас с избирательной инфраструктурой? Что у нас с голосованием за границей? Я никогда не называю конкретную дату: чем больше времени будет, тем лучше можно организовать избирательный процесс, чем меньше времени — тем соответственно хуже», — объяснил он.

Напомним, что выборы в Украине должны были состояться в марте 2024 года, однако их проведение во время военного положения запрещено Конституцией.

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