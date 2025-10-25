- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 322
- Время на прочтение
- 2 мин
Как досрочно выйти на пенсию по состоянию здоровья
Некоторые украинцы могут выйти на пенсию досрочно — такие нормы закреплены в законе.
Если у гражданина есть возможность досрочно выйти на пенсию, ему необходимо подать заявление и соответствующие документы в ПФУ.
К заявлению в ПФУ прилагается копия документа о выявленном несоответствии работника занимаемой должности по состоянию здоровья и другие документы, необходимые для назначения досрочной пенсии по возрасту.
В соответствии с законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» украинцы могут выйти на пенсию по возрасту в 60 лет, если у них есть не менее 31 года трудового стажа. Для тех, у кого стаж меньше, возраст ухода на пенсию увеличивается до 63 или 65 лет.
Среди них:
люди с инвалидностью по зрению I группы. Но на пенсию они могут выйти не раньше чем за 10 лет для мужчин и за 15 лет для женщин до достижения пенсионного возраста
женщины, родившие 5 или более детей и воспитавшие их до восьмилетнего возраста, а также матери детей с инвалидностью
военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, участвовавших в боевых действиях или получивших инвалидность в результате ранения
супруги или мужья военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава погибших органов внутренних дел, но есть условие — если они не вступили в брак повторно
ликвидаторы последствий Чернобыльской катастрофы или исполнители интернационального долга
лица предпенсионного возраста, с которыми расторгнут трудовой договор из-за их состояния здоровья
лица, работавшие в районах Крайнего Севера или местностях, приравненных к ним
люди с редкими болезнями
Раньше мы писали, что нужно сделать до 1 ноября, чтобы не потерять пенсию. Больше об этом читайте в новости.