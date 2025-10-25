ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
322
Время на прочтение
2 мин

Как досрочно выйти на пенсию по состоянию здоровья

Некоторые украинцы могут выйти на пенсию досрочно — такие нормы закреплены в законе.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Некоторые украинцы могут воспользоваться правом досрочного ухода на пенсию

Некоторые украинцы могут воспользоваться правом досрочного выхода на пенсию

Если у гражданина есть возможность досрочно выйти на пенсию, ему необходимо подать заявление и соответствующие документы в ПФУ.

К заявлению в ПФУ прилагается копия документа о выявленном несоответствии работника занимаемой должности по состоянию здоровья и другие документы, необходимые для назначения досрочной пенсии по возрасту.

В соответствии с законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» украинцы могут выйти на пенсию по возрасту в 60 лет, если у них есть не менее 31 года трудового стажа. Для тех, у кого стаж меньше, возраст ухода на пенсию увеличивается до 63 или 65 лет.

Среди них:

  • люди с инвалидностью по зрению I группы. Но на пенсию они могут выйти не раньше чем за 10 лет для мужчин и за 15 лет для женщин до достижения пенсионного возраста

  • женщины, родившие 5 или более детей и воспитавшие их до восьмилетнего возраста, а также матери детей с инвалидностью

  • военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, участвовавших в боевых действиях или получивших инвалидность в результате ранения

  • супруги или мужья военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава погибших органов внутренних дел, но есть условие — если они не вступили в брак повторно

  • ликвидаторы последствий Чернобыльской катастрофы или исполнители интернационального долга

  • лица предпенсионного возраста, с которыми расторгнут трудовой договор из-за их состояния здоровья

  • лица, работавшие в районах Крайнего Севера или местностях, приравненных к ним

  • люди с редкими болезнями

Раньше мы писали, что нужно сделать до 1 ноября, чтобы не потерять пенсию. Больше об этом читайте в новости.

Дата публикации
Количество просмотров
322
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie