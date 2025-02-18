Как eCademy (еКадемия) меняет подход к изучению языков: опыт Руслана Яременко

Мир меняется, и вместе с ним меняются подходы к обучению. Многие люди сталкиваются с трудностями в изучении иностранных языков, тратя годы на грамматику, но так и не начиная говорить. Почему так происходит? Какие методы работают лучше всего? И как современные технологии могут в этом помочь?

Эти вопросы стали ключевыми для Руслана Яременко, который в 2020 году основал eCademy — онлайн-академию, специализирующуюся на индивидуальном обучении английскому и немецкому языкам.

Как появилась идея eCademy?

Руслан Яременко получил юридическое образование в Украине, а затем учился в Венском университете. Однако традиционная система образования не соответствовала его видению эффективного изучения языков. Он оставил университет и вместе с подругой Марией основал платформу, которая давала бы реальные результаты. Позже он продолжил развивать её самостоятельно.

“Я понял, что людям нужно не просто знать грамматику, а уметь говорить на языке в реальных ситуациях”, — объясняет Руслан. Так в 2020 году была основана eCademy. Основной принцип — индивидуальный подход и погружение в языковую среду.

Принципы эффективного изучения языков

1. Практика вместо зубрёжки

Многие изучают язык годами, но не используют его. Руслан подчёркивает: минимум пассивного обучения, максимум практики.

“Язык — это инструмент коммуникации. Если вы не говорите, значит, не усваиваете его”, — говорит он.

2. Индивидуальный подход

Групповые занятия не всегда эффективны. В eCademy каждый урок адаптируется под студента, что позволяет достигать лучших результатов.

3. Использование технологий

Современные методы включают интерактивные платформы, мобильные приложения, искусственный интеллект.

4. Погружение в языковую среду

Просмотр фильмов, чтение книг, разговорные клубы — всё это делает обучение естественным.

5. Обучение через интерес

Важно выбирать материалы, которые нравятся студенту. Это делает процесс увлекательным и эффективным.

Адаптация украинских детей во время войны

Война заставила тысячи украинских детей переехать за границу. eCademy помогла им быстро адаптироваться в Германии благодаря индивидуальным урокам и разговорным клубам.

“Наша цель — не просто обучать, а помочь детям чувствовать себя уверенно в новой среде”, — говорит Руслан.

Профессионализм основателя

Руслан имеет многолетний опыт преподавания, работал в международных компаниях, изучал методики обучения в США, Австрии, Германии. Его подход основан на сочетании современных технологий и глубокого понимания процесса изучения языков.

Вывод

Если подытожить, эффективное изучение языков строится на:

• Практике вместо зубрёжки

• Индивидуальном подходе

• Использовании современных технологий

• Погружении в языковую среду

• Обучении через интерес

eCademy уже помогла тысячам студентов и продолжает менять подход к языковому образованию.