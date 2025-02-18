Как eCademy (еКадемия) меняет подход к изучению языков: опыт Руслана Яременко

Мир меняется, и вместе с ним меняются подходы к обучению. Многие люди сталкиваются с трудностями в изучении иностранных языков, тратя годы на грамматику, но так и не начиная говорить. Почему так происходит? Какие методы работают лучше всего? И как современные технологии могут в этом помочь?
Эти вопросы стали ключевыми для Руслана Яременко, который в 2020 году основал eCademy — онлайн-академию, специализирующуюся на индивидуальном обучении английскому и немецкому языкам.
Как появилась идея eCademy?
Руслан Яременко получил юридическое образование в Украине, а затем учился в Венском университете. Однако традиционная система образования не соответствовала его видению эффективного изучения языков. Он оставил университет и вместе с подругой Марией основал платформу, которая давала бы реальные результаты. Позже он продолжил развивать её самостоятельно.
“Я понял, что людям нужно не просто знать грамматику, а уметь говорить на языке в реальных ситуациях”, — объясняет Руслан. Так в 2020 году была основана eCademy. Основной принцип — индивидуальный подход и погружение в языковую среду.
Принципы эффективного изучения языков
1. Практика вместо зубрёжки
Многие изучают язык годами, но не используют его. Руслан подчёркивает: минимум пассивного обучения, максимум практики.
“Язык — это инструмент коммуникации. Если вы не говорите, значит, не усваиваете его”, — говорит он.
2. Индивидуальный подход
Групповые занятия не всегда эффективны. В eCademy каждый урок адаптируется под студента, что позволяет достигать лучших результатов.
3. Использование технологий
Современные методы включают интерактивные платформы, мобильные приложения, искусственный интеллект.
4. Погружение в языковую среду
Просмотр фильмов, чтение книг, разговорные клубы — всё это делает обучение естественным.
5. Обучение через интерес
Важно выбирать материалы, которые нравятся студенту. Это делает процесс увлекательным и эффективным.
Адаптация украинских детей во время войны
Война заставила тысячи украинских детей переехать за границу. eCademy помогла им быстро адаптироваться в Германии благодаря индивидуальным урокам и разговорным клубам.
“Наша цель — не просто обучать, а помочь детям чувствовать себя уверенно в новой среде”, — говорит Руслан.
Профессионализм основателя
Руслан имеет многолетний опыт преподавания, работал в международных компаниях, изучал методики обучения в США, Австрии, Германии. Его подход основан на сочетании современных технологий и глубокого понимания процесса изучения языков.
Вывод
Если подытожить, эффективное изучение языков строится на:
• Практике вместо зубрёжки
• Индивидуальном подходе
• Использовании современных технологий
• Погружении в языковую среду
• Обучении через интерес
eCademy уже помогла тысячам студентов и продолжает менять подход к языковому образованию.