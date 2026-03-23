Бензин

Включенный кондиционер может повышать расход топлива примерно на 1,5–2 литра. Так, большинство распространенных советов в Интернете по экономии являются мифами.

Об этом рассказал эксперт авторынка Павел Ромашин в эфире «КИЇВ24».

Как на самом деле экономить горючее в авто

По словам специалиста, самый эффективный способ уменьшить расход горючего — меньше пользоваться автомобилем без надобности. Он отмечает, что многие популярные лайфхаки не имеют практического эффекта.

В частности, открытые окна во время движения не экономят горючее, а наоборот ухудшают аэродинамику автомобиля, из-за чего затраты могут даже увеличиться.

В то же время настоящую экономию может дать своевременное техническое обслуживание.

«Качественная и своевременная замена масла в двигателе каждые 6/7 тысяч км. действительно может экономить горючее. Мотор не так перегревается, все гораздо качественнее смазывается. И вы продлите и жизнь мотора, и уменьшите расход топлива», — отмечает он.

Также эксперт рекомендует в основном использовать обычный бензин марки А-95, если производитель авто не требует другого горючего.

Как сообщалось ранее, в Украине наблюдается стремительное подорожание бензина и дизельного горючего на фоне глобальных колебаний нефтяного рынка и паники из-за войны на Ближнем Востоке. По прогнозам экспертов, в ближайшую неделю цены на премиальных АЗС могут достичь новых психологических отметок. В частности, бензин может подорожать до около 85 грн за литр, а дизель — до 95 грн за литр.