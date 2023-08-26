Как F-16 изменят ситуацию с контрнаступлением – военный эксперт

У врага – недостаток артиллерии.

Об этом в эфире телемарафона рассказал военный эксперт Павел Нарожный.

«У врага – недостаток артиллерийских систем… живых артиллеристов, взрывающихся вместе со своими гаубицами, недостаток боеприпасов благодаря ударам глубоко в тыл. И враг вместо артиллерии начал использовать ударные вертолеты... самолеты, с них они сбрасывают как неуправляемые авиационные бомбы, так и управляемые... Это проблема и эту проблему надо решать», — говорится в сообщении.

Он добавил о ситуации с ПВО и о том, как самолеты могут изменить ситуацию.

«Мы не можем сейчас нигде снять ПВО… мы не можем снять с Киева и опрокинут системы ПВО/ПРО и оставит Киев без обороны для того, чтобы прикрывать войска. Когда мы получим эти F-16, я более чем уверен, что их задача будет: отбросить авиацию (вертолеты и самолеты) максимально далеко от линии фронта... Для F-16 существует примерно 180 видов оружия… Я думаю, мы получим ракеты из дальностью 150 километров… Если у нас F-16 находится над Запорожьем – это значит то, что самолеты врага будут где-нибудь вблизи Бердянска, куда они их могут отбросить. Если наш самолет будет находиться над Херсоном, то самолет может долететь только до перешейка... Если самолет находится примерно в районе Авдеевки – это значит то, что он может сбить самолет над Мариуполем», — отметил эксперт.

"У российских (самолетов) есть 2 вида ракет: Р-27 и Р-37, к сожалению. И Р-27 дальность – 140 километров, а Р-37 – до 300 километров... Чем принципиально отличается Ф-16 по сравнению с МиГом?Это маленький самолет, у него один двигатель... Золотом в нем покрыт купол там, где сидите пилот, для того чтобы не было излучения, он не стелс-самолет, но очень близок к технологии... он малозаметен. Если он не включает свой радар, то его заметит очень тяжело», — резюмировал он.

Напомним, по результатам визитов президента Владимира Зеленского в Данию и Нидерланды 20 августа, стало известно о получении Украиной истребителей F-16.

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