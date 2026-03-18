Как "феномен Буданова" способствовал повышению рейтинга власти: объяснение социолога

Реклама

«80% украинцев говорят, что военные должны участвовать в выборах. Военные должны идти во власть, военные должны занимать государственные должности в Украине», — отмечает социолог.

В то же время Антипович отмечает, что переход от жесткой армейской вертикали к гражданскому управлению нуждается в адаптации. Ведь в государственной системе важно не просто отдавать приказы, а находить компромиссы между разными ветвями власти.

«Может ли быть военный или профессиональный военный премьер-министром? Вопрос. Ведь нужно разбираться в экономике, нужно как-то не директивно, а управлять каким-то государственным механизмом, в котором очень много министерств, каких-то линий, Верховная Рада, какие-то комитеты, законы. Это ведь не вертикаль, которую военный по приказу выполняет. Возникают вопросы. То же будет и в отношении президента, то же будет и в отношении парламента», — говорит Антипович.

Реклама

Таким образом, уровень доверия к военным, в частности к Кириллу Буданову, может выполнять роль общественного запроса на «силовое лидерство» в условиях войны. Вместе с тем, практическая адаптация военного стиля управления к гражданским институтам — это новый опыт для системы, требующий особого внимания.

Напомним, что Кирилл Буданов более 5 лет руководил Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. По словам аналитиков, под руководством Буданова ГУР трансформировался из специализированной и малоизвестной структуры в одну из самых известных и авторитетных разведок.