Почему у соседа не выключают свет: в YASNO объяснили, как формируются группы отключений

Пока почти во всех домах Киева свет выключают по графикам.

В YASNO сообщили, какие ограничения электроснабжения будут действовать в среду, 1 февраля.

Об этом заявил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко.

По его словам, чтобы не было аварийных отключений, нужно уложиться в определенные лимиты потребления электричества. "Мощность генерации сегодня превысила тысячную отметку, продолжаем работать в графиках", – отметил Коваленко.

Завтра, 1 февраля, будут следующие ограничения:

Киев: 1050 МВт в день и 683 МВт ночью,

Днепропетровская область: 1272 МВт днем и 1245 МВт ночью.

Равномерность отключений

"Продолжая тему равномерности и справедливости отключений, упомяну о домах, подключенных к линиям критической инфраструктуры. Потому что если посмотреть на посты на фейсбуке, то создается впечатление, будто на один дом без света – 10 со светом", – заметил гендиректор YASNO.

Он пояснил, что группы отключений формируются не по количеству зданий, а по потребляемой ими мощности.

"А точное количество домов вы можете найти на инфографике ниже. Все они отключаются автоматически", – отметил Коваленко.

Фото: Yasno

Также он напомнил, что есть дома вне групп, подключенные к линиям критической инфраструктуры. Оператор системы распределения (ОСР) не может отключать их централизованно.

В Киеве таких домов было около 1500. Сейчас благодаря переподключению на другие линии их насчитывается 750. Часть из них – 400 – должны отключаться ЖЭКами, ОСМД и управляющими компаниями, чтобы дать возможность энергосистеме быть еще более стабильной. Некоторые дома отключить нельзя из-за технических особенностей. Но их доля совсем незначительна – менее 3%.

"Фактически почти все дома в Киеве отключаются по графикам. А вот графики могут быть разными у соседних домов", – подытожил Коваленко.

Напомним, что в Украине из-за похолодания снова увеличивается потребление электроэнергии. Производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.

Премьер Денис Шмигаль предупредил, что еще "рано расслабляться", хотя Украина "достойно прошла половину зимы".