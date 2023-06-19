Какие фрукты и овощи лучше хранить в холодильнике, а какие - при комнатной температуре

Срок хранения овощей и фруктов зависит от температуры, освещенности и влажности. Некоторые овощи, фрукты лучше хранить в холодильнике, другие нельзя хранить при низких температурах.

Общие правила хранения овощей и фруктов таковы:

Хранить фрукты и овощи нужно по отдельности. Фрукты выделяют этилен, который ускоряет созревание и провоцирует порчу овощей.

Картофель, томаты и баклажаны следует хранить отдельно от других овощей, потому что они могут испортить вкус своих "соседей".

В любом случае не набивать контейнер или пакет, где хранятся плоды, под завязку. Отсутствие нормального потока воздуха может запустить процессы гниения.

Где и как долго лучше хранить овощи

Где лучше хранить картофель

Картофель нельзя хранить в холодильнике. Под действием низких температур крахмал будет превращаться в сахар. Лучшая температура для хранения картофеля – +5-7 градусов в сухом темном месте. В идеальных условиях хранения, в деревянном ящике на балконе, срок его хранения – до 6 месяцев. Если температура воздуха на балконе опускается ниже нуля, ящик следует укутать. Чтобы картофель в мешке не начал прорастать, положите туда яблоко.

Как хранить чеснок

Чеснок в холодильнике быстро потеряет свои полезные качества и аромат. Кладовая, кухонный шкаф или погреб – лучшие места для хранения продукта. При комнатной температуре предпочтительный способ хранения чеснока в мешочках, сшитых из плотной ткани. Срок хранения – 2 месяца. Чеснок можно хранить в соли. Мешочек из ткани изнутри нужно натереть мокрой кухонной солью, или вымочить его в насыщенном растворе соли и просушить. В этот мешочек нужно сложить чеснок и не завязывая убрать его. Сама по себе соль действует губительно на вредителей, не дает размножаться гнилостным бактериям и разным грибкам. Соль прекрасно впитывает излишнюю влагу с воздуха.

Где лучше хранить капусту

Белокочанную и краснокочанную капусту можно хранить в холодильнике. Срок хранения – 2 недели.

Как хранить морковь

Морковь можно хранить в холодильнике отдельно от других овощей. Срок хранения – 2 недели. Морковь можно хранить в деревянном или картонном ящике, пересыпав ее песком или луковой шелухой.

Хранение лука

Лук можно хранить как в кухонном шкафу, так и в сетчатом мешке или чулке. Порезанный лук храниться в холодильнике не больше 4 дней. Срок хранения лука – 2 месяца.

Где хранить свеклу

Свекла хорошо хранится в холодильнике. Срок годности при низких температурах до 3 недель. Также свеклу можно хранить у балконных дверей в открытых шариках или деревянных ящиках.

Хранение помидоров

Помидоры можно хранить в холодильнике 5-12 дней в зависимости от сорта.

Как и где лучше хранить фрукты

Как хранить мандарины

Для длительного хранения мандарина следует положить фрукты в холодильник. Если долго хранить мандарины не нужно, оставьте их в полиэтиленовом пакете и храните при комнатной температуре.

Хранение абрикосов

Свежие абрикосы можно хранить при комнатной температуре до 3-5 дней. При температуре 0°С срок хранения абрикосов увеличивается до 2-3 недель.

Как хранить лимоны

Лимоны следует хранить в сухом, прохладном месте при температуре около 6-7°C. Неповрежденные плоды завернуть в папиросную бумагу и в таком виде их можно хранить в течение 6 месяцев

Хранение апельсинов

Апельсины не портятся в холодильнике несколько недель, практически не утрачивая при этом своих вкусовых качеств и витаминов. Для длительного хранения рекомендуется завернуть апельсины в папиросную бумагу и хранить при температуре около 5°C, в таких условиях срок хранения плодов увеличивается до 3-4 месяцев. Низкие температуры губительны для апельсинов, а в сухих помещениях они теряют упругость.

Как хранить сливы

При комнатной температуре сливы сохраняются 2-3 дня, при температуре 0°C и относительно высокой влажности 10 суток и больше.

Хранение персиков

Спелые персики быстро портятся. При комнатной температуре их можно хранить не более недели. При температуре 0°С в зависимости от сорта, а также степени зрелости персиков, срок хранения увеличивается от 2 недель до месяца.

Как хранить виноград

Хранить гроздья винограда следует при температуре 0-2 °C. На дно деревянного ящика нужно постелить чистую бумагу и уложить гроздья винограда в один слой на дно этого ящика.

Как хранить яблоки

По срокам созревания яблок различают сорта летние, осенние и зимние. Летние яблоки скоропортящиеся, их можно хранить до 10 дней. Осенние сорта яблок созревают в конце августа – начале сентября, сохраняются при комнатной температуре в течение 2-4 месяцев. Зимние сорта яблок достигают зрелости в конце сентября – октябре. Срок хранения зимних яблок – до 7-8 месяцев.

Хранить яблоки рекомендуется в деревянных ящиках или плетеных корзинах. Плоды средней величины следует хранить при температуре около 0°C. Большие яблоки хранятся при температуре от 2 до 5°С. Мелкие яблоки долго не хранятся. Для длительного хранения яблок дно ящика или корзины устилают плотной оберточной бумагой. На эту бумагу нужно высыпать слой стружек, на них выкладывают яблоки, завернутые в тонкую промасленную бумагу, следующий слой в том же ящике аналогичен первому.

Как хранить бананы

Бананы следует хранить отдельно от других фруктов, они выделяют специфический газ, который способствует их быстрому созреванию. Хранить их можно 2-5 дней при комнатной температуре или до 7 дней в холодильнике

Хранение авокадо

При комнатной температуре жесткий авокадо сохраняется 4-7 дней, мягкий лучше хранить в холодильнике 2-3 дня.

Как хранить ягоды

Ягоды лучше до 3 дней хранить в холодильнике, а затем их лучше заморозить.

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