Как гадали на Рождество: чтобы привлечь деньги и узнать имя суженого

Весь период рождественско-новогодних праздников девушки гадали. Пытались разными способами узнать имя того, за кого выйдут замуж, а также привлечь богатство. ТСН.ua рассказывает, как гадали на Сочельник и Рождество.

Гадание на Рождество на суженого

Перед сном — говорили, если девушка положит перед сном под подушку хлеб и ножницы, то во сне к ней придет будущий муж. С помощью миски с водой нужно взять миску с водой и небольшую деревянную палочку. Перед сном положить палочку в воду и произнести "Суженый, приди меня через мостик перевести". Кто приснится, тот и вас сужден. На замужество — девушки накануне Сочельника выходили во двор, снимали левый ботинок и бросали его в ворота. Если ботинок упал носком к воротам, девушка еще не скоро выйдет замуж, а если носком в любую другую сторону, ждать ей суженого уже в этом году. На имя суженого — утром на Рождество девушка выходила во двор, шла по улице и спрашивала имя первого случившегося ей мужчины. Так будут зовут и ее мужа. На стаканах воды нужно было взять четыре стакана с водой (одинаковые), в один добавить немного вина, в другую соль, в третью мед, а в последнюю лимонную кислоту. Затем другая девушка стакана перемещает и накрывает скатертью. Нужно выбрать вслепую стакан (с вином – мужчина будет пьющим, с медом – хорошим, с солью – принесет много слез, а с лимонной кислотой – еще не скоро девушка выйдет замуж).

Как гадали на будущее

На яблоках после сочельника девушка брала яблоко, разрезала его пополам. Если звездочка внутри оказалась правильной формы, в следующем году она будет счастлива. На нитях нужно было взять три нити (белую, красную и черную) и три иглы. Каждую нить вставить в иглу и попросить кого-нибудь другого осторожно продеть иглы в одежду на спине, чтобы вы не увидели, в какой последовательности это было сделано. Затем вытащить одну нить (красная — выйдете замуж и родите ребенка в этом году, белая — замуж еще не скоро, черная — лучше сейчас заняться чем-нибудь другим).

Гадание на Сочельник по желанию

С кошкой – нужно загадать желание и позвать кошку. Если она переступит порог комнаты левой лапкой – желание сбудется. С кольцом — для этого гадания возьмите нить, тарелку и семейное кольцо. На дно тарелки налейте воды, обручальное кольцо повесите на нить, а затем начать легонько качать над водой. Тогда задайте интересующий вас вопрос. Смотрите на обручальное кольцо, если его движение параллельно вам – ответ положительный, а если перпендикулярно, то отрицательный.

Как гадали на деньги в Рождество

Нужно было подготовить банкноты разного достоинства. Затем свернуть их в трубочку и положить в мешок. В ночь на Рождество вытащить из мешочка одну банкноту вслепую. Разверните ее: чем выше номинал банкноты, тем удачнее будет год.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.