Как Германия соблазняет украинцев покидать Польшу: ФРГ борется за украинских беженцев

Все больше украинских беженцев покидают Польшу и переезжают в Германию.

Об этом сообщает Business Insider.

Сколько украинцев в Польше и Германии: сравнение

По данным Business Insider, в феврале в Польше находились около 1,3 млн беженцев из Украины. Сегодня их меньше миллиона (около 968 тыс.).

Германия опередила Польшу по числу беженцев из Украины. Сейчас в ФРГ находится около 1,08 млн. граждан Украины. Хотя перед полномасштабной войной украинское население в Германии было относительно малочисленным. Согласно данным Федерального статистического ведомства Германии, к концу 2020 года в Германии находилось 135 тыс. граждан Украины.

Таким образом со времен войны туда приехало около миллиона жителей нашей страны. И эта цифра постоянно растет, в отличие от Польши.

Почему украинцы начали отдавать предпочтение Германии

"Мы пограничная страна, поэтому некоторые люди просто хотели переждать первые моменты войны и посмотреть, что будет потом. Большое значение имело и то, что беженцы чаще всего едут туда, где есть родные или друзья. И они редко имели родственников в западных странах", — пишет издание Slaskibiznes.pl.

"Честно говоря, только после 24 февраля 2022 украинцы среднего класса смогли без особых препятствий выехать на дольше в Германию или Францию", — говорит эксперт WOT Foundation Елена Бабакова.

Еще год назад Германия казалась не очень дружеским местом для беженцев из Украины. Во многих крупных городах тогда организовывались пророссийские демонстрации, в СМИ появлялись сообщения о плохом отношении служб к украинцам.

Не говоря уже о том, что украинцы обычно не знали немецкого языка, а культурные и языковые отличия между украинцами и немцами значительно больше, чем между украинцами и поляками.

Однако правительство Германии начало принимать санкции, согласилось отправить Украине тяжелое вооружение.

"И это начало привлекать все больше и больше беженцев. Исследования немецкого правительства показывают, что целых 37 процентов украинцев хотят остаться в этой стране навсегда, даже если война наконец-то закончится. Для сравнения, около 19 процентов украинцев хотят остаться в Польше навсегда", — пишут в Business Insider.

В издании отмечают, что пребывание в Германии более выгодно для беженца. По стандарту взрослые искатели убежища имеют право на 410 евро.

Получив убежище, беженцы могут работать, а заработная плата в Германии значительно выше, чем в Польше. Минимальная зарплата в этой стране составляет 12 евро в час.

Языковой барьер остается, хотя исследования правительства в Берлине показывают, что три четверти украинских беженцев в стране прошли языковые курсы, обычно финансируемые государственными учреждениями Германии.

Как отмечает Камиль Фраймарк из Центра восточных исследований, Берлин охотно отметил свою поддержку беженцев, чтобы "представить себя лидером региональной помощи Украине во всех измерениях", а также чтобы избавиться от плохого впечатления, сложившегося о Германии с начала полномасштабной войны.

Бабакова объясняет, что сначала украинцы боялись оставаться в Германии или других странах Западной Европы из-за огромной бюрократии. Однако впоследствии изменили свое мнение.

"Государство (Германия. – Ред.) часто оплачивает беженцам жилье – иногда даже квартиры-студии в Берлине или других крупных городах, отправляет их на языковые и профессиональные курсы, выплачивает пособие по безработице, достаточное для покрытия основных расходов. В Польше с этим есть проблема. Да, вы получаете 500+, но заработает ли на это мать-одиночка с двумя детьми в Варшаве?", — говорит Бабакова.

Также она добавляет, что в Германии или Норвегии школы более открыты для иммигрантов, в отличие от польских.

Украинцы из Польши возвращаются домой

Еще одной причиной уменьшения украинцев в Польше называют возвращение наших соотечественников домой. Однако подробных исследований на эту тему, как говорят эксперты, нет.

Ранее сообщалось, что польки ревнуют своих мужей, потому что те заглядываются на украинок-беженок.

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